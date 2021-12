Los presuntos responsables del homicidio de Lucas Zanolli tendrán su audiencia de formalización este jueves, a cargo de Adriana Edelman, en representación de la Fiscalía de Homicidios. Serán sometidos a esta instancia judicial como presuntos responsables del homicidio un hombre de 20 años, su madre y su hermana.

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, habló sobre el caso en rueda de prensa: “Es un espanto. Nos ha conmovido a todos en Uruguay. Realmente el grado de violencia que se dio en este caso; la injusticia. Ninguna muerte es justa, pero esta es más injusta, producto de que era un muchacho querido en el barrio”. “La violencia, a veces manifestada en esta gente, llevó por ahorcamiento a perder la vida a este joven, que tenía un futuro por delante”, afirmó. Y reiteró que “es espantoso lo que pasó”.

Destacó que la Policía “actuó rápido” y “pudo encontrar a los responsables o los posibles responsables”. “Está en manos de la fiscal Edelman y estamos esperando que genere la formalización del caso”, afirmó.

Sobre otros datos, dijo que no iba a informar porque es parte de la investigación. Sin embargo, habló sobre la hipótesis de secuestro asociado al caso: “Si fue o no un secuestro, no está en mi decir sí lo fue o no. Hay investigaciones, todo indicaría que no, pero vamos a ver qué surge de las mismas”.

Fue consultado acerca del contacto que tuvo una familia con personas que “reclamaban dinero” y la posibilidad de que haya una organización detrás. “Es un número que ya apareció repetido en otras ocasiones, de ahí la sospecha”, afirmó. Asimismo, agregó que se trabaja con Interpol y la Policía mexicana, “porque el teléfono es de México”. “Por lo tanto, estamos tratando de averiguar si es una organización que siempre está o efectivamente había otra cosa, eso dependerá de la fiscal”, dijo Heber.

Heber señaló que esta situación lo “sorprendió mucho” porque “estábamos más acostumbrados a una situación de disputa territorial. De personas conectadas con la violencia es esperable situaciones de enfrentamientos a tiros, pero esto de matar a un muchacho que simplemente quería vender su auto no está dentro de lo que esperábamos. Nos asombra, sorprende y conmueve”.