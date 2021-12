No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este sábado fue el 192 aniversario de la Policía Nacional. Se realizaron actos en todo el país para conmemorar la creación de la institucionalidad policial en Uruguay. En San José, el acto tuvo lugar en la Escuela Departamental de Policía. Orestes Leles da Silva, jefe de Policía de San José, fue uno de los oradores. En su discurso dijo: “Queremos hacerle saber a todo nuestro personal el respaldo día a día que tienen en nuestro comando cuando se da cumplimiento a la misión y se ajusta a derecho”.

A su vez, apuntó contra los policías que están de licencia médica: “También queremos hacerle saber que desde que nosotros hemos asumido, junto con las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, venimos haciendo grandes esfuerzos para reintegrar todo el personal que de alguna manera no está trabajando en la Jefatura, ya sea por los partes médicos, por las juntas médicas, por el STIP [Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial] o por alguna otra situación, que desde hace tiempo, a veces meses y hasta años, no están realizando sus tareas”. “Pues bien, se reintegran al trabajo, al igual que nosotros, y comparten las responsabilidades, o bien van a tener que irse de la institución”, disparó.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) reaccionó y repudió la amenaza del jefe de Policía de San José. En un comunicado Sifpom manifestó su “absoluto rechazo” a las declaraciones de Da Silva. Según comentaron, “se están presentando proyectos que contribuyen a mejorar la atención psíquica y prevención del suicidio en la Policía”. “Se está trabajando a nivel parlamentario, en la Comisión de Salud, para hacerlo posible, se pide modificar los perjuicios económicos y el desarme muchas veces automático, los prejuicios en torno a un compañero que necesita certificarse”, indicaron.

Sifpom fue enfático en plantear que “no es con falta de empatía y mucho menos amenazando que resolveremos este tema”. Por eso, dijeron que “preocupan mucho estas declaraciones que son parte de un accionar que ha contribuido a enfermar compañeros”. “Si nos enfocamos sólo en las cifras, evitamos trabajar en las causas, y eso no es justo para ningún trabajador”, indicaron. Agregaron que “estamos ante un Estado de Derecho donde los trabajadores tienen leyes que están por encima de amenazas”.

Para el sindicato policial, “estas prácticas son de otra época, donde algunas jerarquías insistían en tratar a la persona como número”. “Hay muchos compañeros pasando distintas enfermedades que no les permite volver, no porque estén de vivos sino porque la institución los terminó enfermando”, aseguraron. Concluyeron diciendo que “se necesita empatía, acompañamiento y una mejor prevención y asistencia, no amenazas”.