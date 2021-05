El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, compareció por teleconferencia ante la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Diputados para presentar su plan de trabajo quinquenal y considerar la situación de autocultivadores, clubes y empresas de cannabis que denuncian persecución por parte del Ministerio del Interior (MI) y una contravención sistemática de la Ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172).

Durante su comparecencia, Radío ratificó el rumbo planteado por la regulación y la necesidad de ampliar el mercado regulado, y reiteró su negativa a brindar al MI los datos de los autocultivadores, considerando el dictamen de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), que determinó que son datos sensibles.

“El espíritu de la ley procura que separemos los mercados y tratemos de involucrar la mayor cantidad de personas posibles dentro del mercado regulado, y hoy no tenemos siquiera a la mayoría de usuarios de cannabis”, afirmó Radío en diálogo con la diaria.

Consultado sobre el requerimiento del MI, Radío señaló que es “loable” que procure la mayor cantidad de herramientas posibles para cumplir su tarea de represión y prevención del tráfico ilícito de drogas, pero que la norma no habilita a brindar los datos.

Radío dijo que consultó a la URCDP porque consideró que los datos eran sensibles y en su dictamen respondieron que sólo había dos formas de compartirlos: con consentimiento del titular o anonimizando la información. “No existen posibilidades de anonimizar ese dato, porque en la medida en que yo brinde los domicilios de los autocultivadores es muy fácil cruzar las bases de datos y saber quiénes son”, comentó.

En esa línea, dijo que es necesario fortalecer la confianza en el sistema y fidelizar a quienes pertenecen al mercado regulado. “Si les dijimos a los usuarios que se quedaran tranquilos, que el dato era sensible y no se lo íbamos a dar a nadie, no lo tenemos que dar” afirmó.

Además, señaló que el planteo sintoniza con una estrategia para combatir el prohibicionismo, al que calificó como “base de muchos de los males que tiene el uso problemático de drogas”.

En cuanto a la posibilidad de que los datos sean entregados voluntariamente por los autocultivadores, Radío informó que hará una consulta desde el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) para que los clubes que quieran brindar la información al MI lo hagan, y no descartó que pueda instrumentarse una consulta similar para los autocultivadores. “Si la gente tiene ganas, nosotros no tenemos ningún problema en darlo, pero sólo con la autorización del titular”, agregó.

Consultado sobre la reglamentación de la Ley 19.847, aprobada en 2019, que regula las condiciones de producción de derivados del cannabis para asegurar el acceso al cannabis medicinal, Radío señaló que el tema está siendo tratado por un equipo técnico de la Prosecretaría de Presidencia y el Ministerio de Salud Pública (MSP), aunque advirtió que vienen avanzando con cierta lentitud, dado que en el contexto de pandemia no es un asunto prioritario para el MSP.

Radío también se refirió al plan quinquenal para la JND y expresó la conveniencia de desarrollar políticas de Estado “donde sea posible”. “Eso implica hacernos cargo de que hay trayectorias y aprendizajes institucionales que uno tiene que tomar en cuenta, ya sea para rectificarlas o desviar su curso”, comentó.

Además, planteó que su gestión estará alineada con “una impronta que caracteriza a este gobierno, asociada al respeto a la libertad del individuo y a la tolerancia con la libertad ajena”, y agregó que eso “tiene sus implicancias y condiciona las políticas que se desarrollan”.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Comisión Especial de Adicciones, Sebastián Sabini, valoró la postura de Radío y el hecho de que asegure la continuidad de la política planteada en gobiernos anteriores. Por otra parte, recordó que si hay una investigación judicial en curso, el MI puede acceder a los datos de ese caso, y expresó su preocupación por la cantidad de ingresos de la Policía a domicilios sin órdenes de allanamiento.

Por su parte, el legislador del Partido Nacional Álvaro Dastugue, que también integra la comisión, dijo a la diaria que en los próximos días presentará un proyecto para incluir en secundaria educación sobre prevención de adicciones, y destacó que la propuesta ya fue conversada con Radío.