La fuga de Hugo Pereira de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) y las versiones oficiales contradictorias trajeron múltiples repercusiones políticas.

En rueda de prensa, Álvaro Delgado, Prosecretario de Presidencia de la República, habló sobre la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber: “Sorprendido porque me enteré que el Frente Amplio decidió interpelar al ministro Heber justamente porque encontraron a la persona que se había fugado. Es increíble”. Y agregó: “La verdad que a veces sorprende cuando se quiere ser oposición por oposición misma”.

Comparó esta fuga con las ocurridas en anteriores gobiernos: “En este caso además, a diferencia de otros anteriores en gobiernos pasados que se fugaban y no los encontraban, en este caso a los pocos días se encontraron y ya está la Fiscalía investigando”. Delgado señaló que “además posiblemente haya una investigación administrativa dentro de la Policía para determinar ciertamente las causas”.

El prosecretario de Presidencia aprovechó para vincular la fuga con la campaña a favor de la Ley de Urgente Consideración (LUC): “A diferencia de lo que hubiera pasado con [Rocco] Morabito, si lo hubieran encontrado, que no lo encontraron, si a Morabito lo hubieran encontrado cuando volviera a la cárcel no tenía ningún tipo de sanción por haberse fugado. La Ley de Urgente Consideración pone el delito de autoevasión. O sea, esta persona que se fugó y la encontraron, va a tener una pena adicional por haberse autoevadido”.

Sin embargo, el delito de autoevasión fue establecido por el artículo 184 del Código Penal del año 1934. Para que se aplique el delito, la ley plantea que tiene que haber “violencia contra las cosas”, como es la rotura de un tejido. La ley fue modificada en 1998, cuando se sumó como autoevasión el no reintegro de una salida transitoria. La novedad que planteó la LUC es que haya o no violencia, la autoevasión se pena, y plantea agravantes en caso de que haya violencia contra las cosas o contra las personas.

Según la investigación asociada a la fuga de Morabito, rompió una malla y reja para salir, así que el delito de autoevasión podía ser aplicado en su caso por el Código Penal de 1934.

Para terminar, Delgado disparó: “Después encontré cosas insólitas, algunos argumentos conspirativos de cómo se había hasta alentado la fuga. Como dije, hay gente que está viendo mucha ciencia ficción últimamente”.

Por su parte, Heber reprochó que el Frente Amplio haya ido directo a la interpelación.

“Nosotros no le tenemos temor a ir al Parlamento, vamos a estar bien acompañados”, dijo el ministro en conferencia de prensa. “El Parlamento y la oposición tienen el derecho a preguntar. Ahora, si todo lo que tengan que preguntar lo van a hacer por medio de interpelaciones, va a ser un poquito intenso el Parlamento”, reprochó. “Pero, con mucho gusto vamos a ir a hablar”, agregó.

En este sentido, señaló que “como vamos a hablar al Parlamento, me van a perdonar que cuando llegue ese momento vamos a dar todas las informaciones al respecto”. Y explicó: “¿Por qué? Porque no me invitaron a una comisión parlamentaria, que era lo que usualmente pasaba. Y después de la primera respuesta del ministro pudieran tomar decisiones. No, no, fueron derecho a la interpelación. Está bien, es una decisión”. “No es el único tema que se plantea, vamos a hablar de otros temas. Así que será otra larga jornada en el Parlamento, que espero que sea útil”, concluyó.

La diputada Lucía Etcheverry del Frente Amplio es la miembro interpelante. En diálogo con la diaria, dijo que “efectivamente el Frente Amplio va a interpelar al ministro Heber. Es un hecho”. Sin embargo, a partir de los dichos del ministro del Interior, puntualizó: “Ahora, me parece importante subrayar que vamos a la interpelación porque fue lo que decidió el gobierno. Nuestra primera opción, y ese fue el planteo que se realizó a los legisladores del gobierno, era ir a un régimen de comisión general. Terminamos en una interpelación porque el gobierno así lo definió al no aceptar la otra opción”.

La diputada indicó que “la interpelación no es por esta fuga particular”. “Puede suceder, sin duda. A nosotros siendo gobierno también nos sucedió de tener fugas”, explicó. Y detalló: “El punto acá son las inconsistencias en las explicaciones que ha dado el ministro en reiteradas oportunidades. Primero el hecho que es conocido porque la prensa lo informa. En ese momento, el ministro Heber dio una explicación 72 horas después. Se contradice pocas horas después. Luego se desmiente a sí mismo. Genera una tensión con el Ministerio de Defensa, lo cual son situaciones que preocupan”.

Para Etcheverry, “es grave que el ministro del Interior no tenga información certera y que esté un día sí y otro también, contradiciéndose o desmintiéndose a sí mismo”. “Esa es la situación. Y hace a otras cuestiones vinculadas a la gestión pública de la seguridad que es muy importante para el país”, agregó y concluyó planteando que “él es el responsable político de esta situación y de la gestión en seguridad”.