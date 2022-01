El exministro del Interior y actual senador del Frente Amplio Eduardo Bonomi comentó este jueves las cifras presentadas por la cartera en relación a los delitos cometidos en 2021. Según opinó, “en este último año se presentaron cuatro o cinco cifras que sirvieron para una conferencia de prensa, pero no hubo detalle ninguno, no hubo información exhaustiva que justificara la cifra que se estaba dando. Por eso no se destacó la estrategia, sino la presentación; no fue hablar de homicidios, sino de muerte; no hablar de lo que pasa, sino lo que hace la Policía”.

El exjerarca comentó, en entrevista con la radio M24, que el Ministerio del Interior desde 1980 hasta 2020 “siempre presentó lo que pasó el año anterior a nivel de delitos”, y agregó que se lo hacía de forma muy detallada: “Los delitos que se cometieron, la hora, el tipo, el arma, de qué forma, la participación de menores, era una presentación muy detallada”.

Según apuntó, “en el primer año de este gobierno tuvo una variación: no se presentaron de enero a diciembre, sino que se presentaron desde marzo de 2020 a marzo de 2021, no el año transcurrido, sino el año de gobierno, sin detallar tanto, pero similar. Sin embargo, este año los datos fueron menos exhaustivos, añadió.

Bonomi opinó que la ley de urgente consideración (LUC) “tuvo poco impacto” en las cifras de delitos presentadas por el ministerio que lidera Luis Alberto Heber. Aseguró que endureció la pena de algunos delitos, pero remarcó que en algunos casos eso se está revisando y subrayó que “lo que se está diciendo de que la baja que ha habido tiene que ver con la LUC es desconocer la influencia de la baja de la movilidad en los delitos”.

El senador también comparó la gestión de Heber con la del fallecido ministro Jorge Larrañaga y dijo que ninguno de los dos “determinó la estrategia policial”: “Lo que hacen los ministros es la presentación ante la gente de lo que está haciendo la Policía, pero no son los que resuelven sobre la estrategia policial”.

Asimismo, comentó que a su entender a Larrañaga “le tocó actuar con las consecuencias de la pandemia, hubo una gran baja de la movilidad de la gente y eso tuvo consecuencias en los resultados de seguridad”, mientras que cuando asumió Heber “había una baja de la movilidad, pero luego empezó a cambiar y a partir de julio empezó a haber más movilidad, y eso tuvo una consecuencia en el crecimiento de los delitos”.

Otros referentes del Frente Amplio, como Charles Carrera o Rafael Paternain, también cuestionaron la presentación de las cifras que hizo el ministerio. Aseguran, entre otras cosas, que los datos publicados “no permiten analizar el aumento de la violencia del último semestre, que coincide con el retorno a índices de movilidad prepandémicos”. Ante esto, Heber respondió este miércoles: “Eso es inadmisible, sobre todo para quienes estuvieron al frente de la cartera en su momento y fracasaron, ¿y son los que hablan ahora? Es increíble”.