En una persecución policial ocurrida el 10 de abril de 2021 que culminó en Avenida Italia y Centenario, hubo tres hechos irregulares: mataron a un hombre desarmado, chocaron y apuntaron con armas a una familia con un bebé por error, y chocaron un taxi, el domingo de tarde en Avenida Italia y Centenario.

En un auto BMW de color gris iba un joven de 24 años. La persecución empezó en Bulevar Artigas y José Pedro Varela y terminó en Avenida Italia y Centenario. Le dispararon y murió por el impacto de una bala en la cabeza.

En el video de las cámaras de videovigilancia que registraron el hecho se observa a cuatro patrulleros que lo persiguen por Avenida Italia. Cuando llegan a la intersección con Centenario, a contramano, uno de los cuatro móviles se acerca por la izquierda y se pone a la par. Los otros tres patrulleros lo rodean. El policía que iba como acompañante saca el arma por la ventana y, a menos de dos metros, le dispara en la cabeza. La bala entró por la sien y produjo la inmediata relajación del cuerpo, que determinó que el auto terminara de detener la marcha. Se bajaron los ocho policías que iban en los cuatro patrulleros.

Los policías dijeron que el joven “estaba armado” y por eso dispararon, pero no se encontró ningún arma en el auto.

La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Mirtha Morales, investiga el caso. En aquel momento solicitó medidas cautelares por 120 días para los dos policías que iban en el móvil del que provino el disparo que mató al hombre. Se dispuso fijación de domicilio, prohibición de salir del país y no acercamiento a la madre de la víctima.

Un año y medio después, un policía fue imputado como autor del homicidio y otros dos por encubrimiento. Se dispuso la prisión domiciliaria total por 60 días.

Luego del homicidio, la madre del joven asesinado dijo a Subrayado que su hijo la llamó dos veces durante la persecución. “Mamá, la Policía me está persiguiendo”. Ella le dijo que frenara, pero explicó que él no quiso hacerlo porque “tenía miedo” y “no confiaba” en la Policía. “Hoy está todo tan violento que el miedo era que la Policía le tirara”, expresó la madre. Según relató, lo último que dijo fue: “Mamá, me agarran, me agarran”.

En la misma persecución, uno de los patrulleros se “confundió” de auto, tomó la calle a contramano y chocó de frente a un Honda Accord blanco, en el que circulaba una familia compuesta por una pareja y una bebé de cinco meses.

El conductor se bajó del auto para ver cómo estaba su bebé, que iba en el asiento trasero. De la patrulla se bajaron dos policías: un hombre y una mujer. Arma en mano, ambos, apuntando, se acercaron al auto.

“Bajate porque te quemo, arriba las manos”, le gritaron al hombre. “Lo único que atiné a decirles es que tenía una bebé en el asiento de atrás. Si me disparaban, me disparaban. Lo único que me importaba era mi hija”, contó el conductor del Honda a la diaria.

El hombre, apuntado por el policía, hizo caso omiso y se dirigió al asiento trasero para ver cómo estaba la bebé tras el choque. “Cuando fui a abrir la puerta el policía me agarró del brazo para intentar tirarme al piso. Le dije ‘soltame que tengo una gurisa’”, explicó el hombre. El policía apuntó con su arma hacia adentro del auto, en donde estaba la bebé de cinco meses.

En paralelo, la otra policía abrió la puerta del acompañante del auto y le apuntó a la mujer que iba en el asiento del acompañante. En ese momento se dieron cuenta de que el vehículo de la familia no era el objetivo al que perseguían. La mujer se bajó y fue hasta donde estaba su pareja. Sacaron en brazos a la bebé que estaba en el asiento trasero, ante la mirada de los policías.

Los policías plantearon que “se confundieron” porque “les informaron por radio que el vehículo que estaban siguiendo dio vuelta en U en la entrada del túnel”.

Además, en la persecución, y luego del hecho que involucró a la familia, hubo otro siniestro de tránsito en el lugar, cuando un móvil policial chocó a un taxi que iba por Avenida Italia en dirección contraria a Tres Cruces. Los policías del patrullero que impactó contra el taxi frenaron a metros del lugar para preguntarles a los policías involucrados en el hecho de la familia “si precisaban algo”, pero cuando el taxista chocado fue a reclamarles por el choque, ya se habían retirado del lugar.

