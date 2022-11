El director de la Secretaría Nacional de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, ratificó este martes la denuncia que presentó en Fiscalía por la filtración parcial del Plan de Inteligencia. “Lo hice con toda la convicción de estar denunciando un hecho muy grave que afecta a la seguridad del Estado”, dijo en rueda de prensa, y aclaró que la denuncia no es contra el periodista Eduardo Preve, quien lo divulgó.

“Cuando ratificamos, quedó bien claro que lo que se denuncia no es al periodista, no es al medio, es decir, aquí no se afecta a la libertad de prensa concreta de la persona ni en general, sino que se denuncia un hecho grave conexo con la publicación, pero que es precedente, es anterior”, explicó.

Garcé valoró que la divulgación de parte del plan de Inteligencia es un hecho sin precedentes en el país y remarcó que desde el primer momento se trató como algo con “fuerte apariencia delictiva”.

“El delito se comete en el momento que alguien le entrega indebidamente información que es clasificada a quien no debió entregar”, apuntó en relación a que presuntamente la información se filtró luego de que Garcé expusiera en la Comisión parlamentaria de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado.

El jerarca presentó un documento de 14 páginas -con dos anexos- en el que se detalla el accionar de la secretaría con relación a la seguridad nacional y en coordinación con otras reparticiones del Estado.

“En el plan fueron revelados dos anexos. En primer lugar, un documento que refiere a lo que se llama el esfuerzo de recolección de información, es decir, propiamente el esfuerzo de Inteligencia. Ahí sí están en juego cuestiones estratégicas. Quien conozca mínimamente cuestiones de inteligencia sabe lo que representa para un país un plan. Además, el segundo anexo es el plan de contrainteligencia, y eso ya es bastante más delicado. Por lo tanto, lo que sostenemos es que se ha desnudado al país, se han revelado elementos que son muy importantes, que todos los estados resguardan”, lanzó.

A diferencia de lo que sostiene el Frente Amplio, que expresó su preocupación porque sólo se apunta al Parlamento, cuando el documento paso por varias divisiones antes, Garcé dijo que tienen “la más absoluta certeza que el documento que fue revelado coincide totalmente con el que fue presentado al Parlamento”.

Garcé aseguró que ha hablado con el presidente y otros miembros del Poder Ejecutivo sobre el plan y cómo proceder tras la filtración, y consultado sobre si se harán cambios, el jerarca se limitó a decir que “no corresponde que adelante ninguna medida”.

También el martes compareció Preve ante la Fiscalía. Según informaron a la diaria fuentes de la investigación, durante la comparecencia se le consultó al periodista sobre la fuente que le proporcionó la información y los documentos, pero el profesional se amparó en el derecho a no revelar sus fuentes y señaló que la información fue chequeada con más de una de ellas, incluyendo a personas de distintos sectores e intereses contrapuestos.

A la salida de la Fiscalía, el abogado de Preve, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, señaló el hecho de que el periodista haya sido indagado en calidad de testigo y señaló que Preve “no va a ser nunca imputado por su conducta”. “Eso nos da tranquilidad de espíritu en un Estado democrático. No se puede mutar la calidad de testigo a la calidad de imputado”, agregó Díaz.