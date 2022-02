No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio, que lleva adelante la investigación sobre la denuncia de violación grupal en Cordón, explicó este viernes que pidió la reserva de todo el contenido del expediente “porque entendimos que la víctima había sido revictimizada, que su situación había sido por demás expuesta, y obviamente la victima en el proceso penal tiene un estatus especial, se la debe proteger, se la debe tutelar. Esos videos, esos audios, obviamente no hicieron otra cosa más que exponerla, también a los imputados”, comentó en una entrevista con Informativos Sarandí, en referencia a grabaciones sobre el hecho que divulgó esta semana el programa La pecera, de Azul FM, que generaron una investigación aparte.

En la medianoche del jueves el Juzgado Letrado Penal de 34º turno, a cargo transitoriamente de la jueza Marcela Vargas ya que la jueza Blanca Riero está certificada por covid-19, determinó la imputación de los tres adultos por abuso sexual especialmente agravado y determinó la prisión preventiva por 180 días para los tres. Uno de ellos fue imputado además por un delito de difusión de imágenes de contenido pornográfico sin autorización de la víctima. El adolescente denunciado sigue emplazado, a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía de Adolescentes continúa la investigación.

Lovesio dijo que fue uno de los mayores, ahora imputado, el que filmó los audios y videos, que el jueves se presentaron y sumaron a la causa. “Luego de escuchar, porque los tres prestaron declaración, de ver y escuchar, no lograron esos audios desvirtuar todo el cúmulo de evidencia que la fiscalía tenía en su carpeta investigativa”, aseguró Lovesio. La fiscal contó que no había escuchado los audios previamente, ya que “como corresponde a una investigación seria, responsable, debía esperar a que la defensa los incorporara como correspondía a la investigación”. Señaló que son contenidos de “fragmentos de segundos, el que dura más son 40 segundos”, y dijo que no hay un video que filme todo lo sucedido, “sino fragmentos fuera de contexto”.

La fiscal lamentó la exposición a la que llegó el caso, “porque nosotros debemos cuidar en primer lugar la integridad de la víctima, que además ya está vulnerable, que pasó por una situación de mucha violencia y está en estado de shock, que se ha visto revictimizada, perjudicada”, y afirmó que la divulgación de los audios “obviamente perjudicó muchísimo la investigación”.

Aseguró que los operadores judiciales “debemos cuidar especialmente a la víctima, las garantías del debido proceso y las instituciones; esto se debe dirimir por las vías judiciales correspondientes”.

Además, cuestionó la divulgación pública del material íntimo porque “estamos dando un mensaje a las otras víctimas de que si denuncian van a quedar más expuestas de lo que ya están”.

La fiscal fue consultada por el delito por el que se imputó a los hombres, abuso sexual especialmente agravado, y si es lo mismo que violación, y señaló que es la figura que establece el artículo 272-TER del Código del Proceso Penal, que “es la figura por la cual hay delito de abuso sexual con contacto corporal, quedó demostrado que habían abusado sexualmente de la víctima”, y consultada específicamente sobre si es lo mismo que decir que fue violada respondió que sí.

Juan Raúl Williman, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República que ejerce la defensa de la víctima, aclaró también este viernes en una entrevista con En perspectiva que antes sólo existían las figuras de violación y atentado violento al pudor, pero a partir de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, de 2018, aparecieron nuevas figuras delictivas, entre ellas la de abuso sexual especialmente agravado, que es “un delito más amplio, refiere a la invasión en el cuerpo de la víctima, que es más genérico que conjunción carnal”.

La investigación continúa

Sobre los pasos que siguen luego de la imputación, Lovesio informó que la víctima tiene seguimiento de un equipo multidisciplinario de su prestador de salud, que tiene atención psicológica y psiquiátrica y que es acompañada por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. “Ahora le tenemos que dar los tiempos para que pueda recuperarse y pueda develar la situación vivida, y posteriormente, cuando esté en condiciones de hacerlo, ser periciada por psicólogo y psiquiatra del ITF [Instituto Técnico Forense]”, señaló. Añadió que también se harán pericias sobre los celulares que fueron incautados este jueves y pericias a los imputados. “Hay que seguir recolectando toda la prueba y acompañar a la víctima a través de la Unidad de Víctimas, para que esté suficientemente fuerte para prestar su declaración en forma reservada”, mencionó.

Lovesio comentó que le dio “mucha tristeza que jóvenes de tan corta edad cometieran un delito de la magnitud y la barbarie de la que estamos hablando”, y fundamentó que se pidieron 180 días de prisión preventiva en base a los “riesgos para la víctima, el riesgo para el entorpecimiento de la investigación, el peligro para la sociedad y el peligro de fuga”, solicitud que se fundamentó “en las evidencias que teníamos, que eran el sustento material”.

Añadió que de todas formas, la ley de urgente consideración establece que para estos delitos la Fiscalía “debe pedir prisión preventiva de los imputados, porque se considera que son delitos graves que vulneran la dignidad y los derechos fundamentales de la víctima”, pese a que los imputados no tengan antecedentes penales.