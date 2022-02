No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El juez en lo laboral de 9° turno, Pablo Misa, condenó a Uber a pagar licencia, salario vacacional y aguinaldo a un conductor de la aplicación.

En la sentencia a la que accedió la diaria, Misa rechazó la fundamentación de la empresa que planteó falta de legitimidad del demandante e incompetencia de la jurisdicción y reconoció la existencia de una relación de dependencia entre la empresa y el trabajador.

“El prestador del servicio no tiene la libertad de elegir a sus clientes, porque la plataforma centraliza las solicitudes, y las asigna a sus “colaboradores” a través de algoritmos. El precio se fija por medio de algoritmos mediante un mecanismo predictivo, que impone al conductor (trabajador) una ruta particular de la que no tiene elección libre”, sostiene la sentencia.

El magistrado también consideró el hecho de que el control del precio está en manos de la empresa: “Teniendo presente estas características, entendemos que en el caso del actor [el conductor de Uber] se presentan los elementos principales de un contrato de trabajo, y de una relación laboral”.

La condena dispuesta por Misa incluye el pago de multas y una indemnización por daños y perjuicios sufridos por el trabajador, que operó con la aplicación entre marzo de 2016 y diciembre de 2018.

Este es el tercer caso en que la Justicia avala el reclamo de los trabajadores contra la empresa. El primer caso, ocurrido en noviembre de 2019, fue apelado por la empresa y el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1° turno confirmó la decisión de primera instancia, por lo que ya hay cuatro sentencias que reconocen el vínculo de dependencia entre Uber y los choferes de la aplicación.