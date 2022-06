La audiencia en la que se resolvería el caso del intento de homicidio de Andrés Bargas, el hombre en situación de calle que fue prendido fuego en julio de 2020, fue suspendida por tercera vez por falta de vehículos del Ministerio del Interior. El juez Alejandro Asteggiante debió suspender la audiencia que culminaría con la sentencia de condena, por acuerdo abreviado entre la Fiscalía y el imputado. La condena acordada, por homicidio en grado de tentativa, es de cinco años de penitenciaría. En diálogo con la diaria el abogado de la familia de la víctima, Ignacio Barrientos, dijo que es habitual que las audiencias se suspendan por falta de vehículos para trasladar a las personas privadas de libertad y señaló que es algo que afecta no solo a las audiencias de juicio sino también a las de formalización, a las relativas a medidas cautelares y a las pericias, en las que se tiene que conducir a los imputados. “Es un tema que trastoca todo el sistema de justicia”, señaló el defensor. Barrientos dijo que por lo general la imposibilidad de trasladar al imputado se comunica en el momento o un día antes de la audiencia y estimó que se suspenden entre 40 o 50% de las audiencias con imputados. El abogado dijo que la implementación de las videoconferencias, a raíz de la pandemia, generó mayor flexibilización sobre estos temas, pero planteó que eso “no implica que todas las audiencias puedan realizarse por videoconferencia” y señaló que en las audiencias de juicio o en las pericias es necesaria la presencialidad. “La videoconferencia debe ser una excepción”, opinó. Por su parte, el abogado del imputado, Marcos Pacheco, dijo que habló sobre el tema con las autoridades de la Junta Nacional de Traslados del Ministerio del Interior, y le dijeron que tienen sólo cuatro vehículos para todos los traslados, tanto judiciales como médicos. “Esto perjudica mucho la operativa del Poder Judicial”, expresó Pacheco. “¿Por qué no rematan los vehículos que están incautados de la Junta Nacional de Drogas y se compran vehículos para estos traslados? Con la venta de un Camaro se compran cuatro camionetas”, cuestionó y opinó que “el gobierno tendría que cuidar un poco más este tipo de intereses, porque no hay medios”. La audiencia fue postergada para el 28 de junio a las nueve de la mañana y previeron que en caso de que el imputado no sea conducido, a las once el imputado será condenado por videoconferencia. Andrés Bargas fue prendido fuego en la madrugada del 15 de julio de 2020, cuando dormía en la zona del Mercado del Puerto. El imputado, que admitirá su participación en los hechos, fue captado por las cámaras del lugar llegando en bicicleta con una botella hasta donde estaba durmiendo la víctima, segundos antes de que se iniciara el incendio. Las pericias de Bomberos confirmaron que se trató de un incendio intencional. Tras ser identificado, el victimario, de 25 años, fue detenido en la zona del Cerro e imputado por homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa, a pedido de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales. Una semana después el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2º turno revocó la prisión preventiva por una cuestión formal y quedó esperando el proceso en libertad hasta que en setiembre de 2020 el hombre fue detenido en un operativo de saturación realizado en Ciudad Vieja, por la Brigada Antinarcóticos.