La Fiscalía Penal de Flagrancia de 12º Turno, a cargo de la fiscal María Gabriela Fossati, investiga al policía Willington Sierra, exdirector del Polo Industrial de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) por negociar la entrega de un arma con una persona privada de libertad.

Sierra dirigió el Polo Industrial hasta la semana pasada, cuando fue removido por construir y trasladar un parrillero a la casa del director de la cárcel, Anthony Vallejo, quien fue cesado y sumariado con separación del cargo. Sierra también fue sumariado, pero sin separación del cargo, y fue trasladado a la Subdirección Administrativa Nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, área que tiene directa incidencia en las actividades desarrolladas en el Polo Industrial.

En un video, que es parte de la investigación y que se viralizó en las últimas horas, se escucha la conversación entre Sierra y la persona privada de libertad, a quien llamaremos P.

Sierra: Escúchame una cosa: la comisión tuya afuera [la que se habilita mediante el artículo 120 de la ley 19.149, que permite que los presos trabajen fuera de la cárcel], imposible. Demasiado.

P: Yo no entro nada, estoy tranquilazo.

Sierra: La comisión de afuera ya está.

P: Han encontrado pila de veces y no hacen nada. Yo sé que es una cagada que me mandé. Me mandé una macana.

Sierra: Lo tuyo fue el video [que se subió a Tiktok y cuyo contenido se desconoce]. Bo, yo lo que te digo es esto: no te voy a tirar para allá abajo [los módulos que se ubican pasando el portón 22 del Comcar, de peores condiciones que los que están asociados al Polo Industrial]. No voy a hacer ningún informe para tu juez, sino [que] te tengo que matar, en todos los sentidos. La vamo' a dejar por esa. ¿Ta? Te quedas acá y rescatate otra comisión [otro trabajo].

P: Ta, yo me manejo ahí y pido ahí. Yo soy trabajador, Sierra. Siempre me mato laburando.

Sierra: Ta. Una cosa u otra. ¿Entendés? Es eso. Todo no se puede. Y es como yo te digo: si quisiera, te la complicaba y ya está. Y me cagaba de la risa. Y te di una oportunidad, loco. Charlamo', arreglamo', marchaste. Comiste. Comiste del tupper ahí.

P: Queda interno, ¿no? ¿No sale nada?

Sierra: ¿Lo qué?

P: Nada en la tele. ¿No sale nada en la tele ni sale nada?

Sierra: No, ¿qué va a salir? ¿Lo qué? ¿Lo del arma? Y capaz que sale, que se encontró un arma ahí. ¿Vas a dejarla arriba? ¿En el techo me dijiste?

P: No, la voy a dejar en el arenero de los gurises.

Sierra: Ta, ta. Quedamo' así. ¿Y para qué querías saber si salía en la tele eso? ¿Por si te perjudica a vos?

P: Claro.

Sierra: No, nunca te voy a perjudicar. Me extraña. Tigre, yo soy grande, yo estoy grande. Yo sé cómo: robo, plata, todo se maneja ahí. Los conozco desde que eran unos bebés ahí.

P: Vos también, vos también eras un niño.

Sierra: Y bueno, todos cambiamos. Todos cambiamos. Yo antes venía directo a dar palo. Ahora no, tengo otra mentalidad: hablamo'. Obviamente, me caliento y todo lo demás, y ta... De vez en cuando me sale de adentro el penitenciario viejo. Pero ta, ya está. Es eso lo importante. ¿Ta, tigre?

P: Está ahí en el arenero de los gurises.

Sierra: Ta, ta. ¿Qué es eso?

P: Es una 38 corta.

Sierra: Ta. Bien de bien. Lo importante es eso. Lo que sí te voy a pedir: haceme una nota pidiendo la baja de la 120 allá afuera, como que no querés trabajar más allá afuera. Ahí ya está.

P: Ta. Lo más importante es que no me perjudique.

Sierra: Si yo te hago un informe ahora, hoy, te arruino. Es al pedo. Te arruinas, vas a perder todo: olvídate de transitoria, anticipada, todo lo demás. Es así. Uno a uno, y pelota al medio. Yo ni te voy a molestar. Con eso te digo todo. ¿Ta? Hacé lo tuyo y ya está.

P: Dale, Sierra.

Sierra: Dale, gracias.

P: No, a vos.

El arma fue finalmente incautada el 27 de octubre de 2021. Según la narración de los hechos, registrada por la subdirectora operativa del Polo Industrial, Bruna Da Silva, subordinada directa de Sierra, el arma se incautó debido a un procedimiento realizado anteriormente en el módulo 9 y “teniendo conocimiento” de que una persona privada de libertad “estaría relacionada” con personas privadas de libertad en el módulo 6, Sierra, ella y otro policía hicieron “una recorrida”.

El Comcar está dividido en subunidades. La Unidad 4E, que era dirigida por Sierra, comprende al Polo Industrial y a los módulos 6, 7 y 9, donde se alojan las personas que trabajan en el Polo Industrial.

“Al realizar una inspección en las áreas verdes, en la zona del arenero, mediante excavación se logra incautar, dentro de una media, un arma de fuego, aparentemente calibre 38, sin numeración”, plantea. El lugar coincide con el que se coordinó con Sierra que sería incautada esa arma.

Se informa que el arma estaba “en condiciones de oxidación, lo que no descarta la posibilidad de que el mismo logre percutir”, es decir, disparar. En el mismo registro, dice: “Cabe destacar que en horas de la mañana durante recorrida el director de la unidad [Sierra] logró la incautación de tres teléfonos celulares”.

La incautación del arma fue comunicada a la Fiscalía de Flagrancia de 7° Turno, que en ese momento estaba a cargo de la fiscal Cecilia Rodríguez, que luego pasó a prestar funciones como adjunta de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez.

La fiscal dispuso las medidas en orden en estos casos: remitir el arma a Policía Científica para que informe si estaba limada o si se podía conocer el número de identificación de la misma; saber si estaba en condiciones de percutir; conocer si está relacionada con algún delito; y si fue denunciada como robada o extraviada. A su vez, dispuso que se indague a los funcionarios que encontraron el arma.

Desde el Ministerio del Interior informaron a la diaria que el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dispuso una investigación de urgencia. Además, agregaron que la Dirección de Asuntos Internos oficia como auxiliar de Fiscalía en la órbita penal.