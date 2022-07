Luis Alberto Heber, ministro del Interior, fue entrevistado en el programa Desayunos informales, donde recorrió varios temas de actualidad. Entre otras cosas, “confundió” episodios de violencia y señaló que los presuntos femicidios de la mujer de 26 años y su hija de cuatro en Colonia Nicolich estaban asociados al narcotráfico, cuando en realidad se trató de un presunto doble femicidio, por el que el responsable fue detenido y será formalizado.

Tiroteo en Piedras Blancas

Habló sobre el tiroteo que se dio en Piedras Blancas en las inmediaciones del liceo 67, donde un adolescente de 14 años, que no estaba vinculado al hecho, fue herido de bala mientras esperaba para cortarse el pelo en una barbería de la zona. “No es quitarle importancia al enfrentamiento entre bandas, son los hechos. Los hechos son cuáles son los motivos por los cuales están a los tiros”, indicó Heber.

Destacó los dichos de Mario D'Elia, jefe de Policía de Montevideo, aunque reconoció que “no pudo escucharlo porque terminó tarde”. “Hay líneas de investigación”, indicó, y resaltó que “vienen trabajando con la comunidad educativa” en una serie de acciones para “dar tranquilidad al liceo, pero también en las zonas aledañas”. “Son barrios de contexto muy duro y nuestra obligación es darles seguridad”, afirmó.

Prevención del delito: “Nuestros niveles de información no llegan a tanto”, y se hace “inteligencia” con las personas que salen de la cárcel

Sobre la capacidad del gobierno de “anticiparse” a los delitos en lugar de la respuesta ofrecida, que redunda en “reforzar” la presencia policial luego de que los ataques ocurrieran, señaló: “No podemos anticipar guerras por territorios porque lamentablemente nuestros niveles de información no llegan a tanto”.

Consultado sobre si hay inteligencia e informantes, dijo que sí y que “puede ser gente del barrio o gente que está presa”. El ministro reconoció que en Uruguay se hace inteligencia con las personas que son liberadas de las cárceles: “Cuando salen de prisión generalmente tenemos una inteligencia que empieza en la cárcel y luego sigue en el territorio para darle seguimiento”. Heber dijo que, de todas maneras, las bandas tienen “sus propios perros”, que “son los que actúan”, aunque “el líder de la banda” esté preso, expresó.

“Tenemos desplegada una inteligencia que pasa por tener una Brigada Antidrogas, que es quizás el origen de la información”, planteó el ministro. Según afirmó, estas brigadas “fueron desmanteladas en la gestión anterior” en Montevideo y Canelones. “Yo no sé por qué”, dijo. “Nosotros las volvimos a instalar y están dando un resultado muy grande en cuanto a romper la red, en cuanto al narcomenudeo, que es el final de la cadena del narcotráfico”, agregó. “Para nosotros es importante no solamente porque tapiamos una boca, sino por el nivel de información que podemos obtener, incluso de sus celulares”.

Heber señaló que “a partir del programa” que le presentó a Luis Lacalle Pou, presidente de la República -que no puede presentar en público porque es “la estrategia” de la Policía-, “hemos cerrado 40 bocas”. Pero reconoció que “los territorios vuelven a ser ocupados por las bandas que ya están o por otras que aparecen y también generan guerras en el territorio”. “Lamentablemente, tenemos que tener una acción en forma permanente y constante, porque así como cerramos una boca, se abre otra”, indicó el ministro. Se excusó de contabilizar cuántos grupos criminales están actualmente operando [si se mantienen los 45 que presentó en el Parlamento], para valorar si esto tiene impacto en la seguridad, “porque los grupos se expanden o están en otro lugar”.

“Creemos que ese es el modo de dar lucha contra el narcotráfico”, afirmó. “Hay un plan”, aseguró. “Antes se decía que no lo teníamos”, ironizó. Le respondieron que, de hecho, “no lo conocemos”. “No, y no quiero que lo conozca la gente que lo está mirando, quizás alguno de ellos nos esté mirando por la televisión y no sea conveniente que lo conozcan”, señaló Heber.

Sobre el aumento de homicidios

Los homicidios aumentaron 39% en el primer semestre de 2022. Sobre esto, Heber planteó que “las tendencias, según el Observatorio [de Criminalidad del Ministerio del Interior], dicen que dos años no son suficientes para ver una tendencia”. “Tenemos dos años y seis meses de gestión. Este año vamos a terminar, como para decir si hay tendencia o no. Después veremos los motivos”, afirmó. Aunque los homicidios aumentaron 39% en este semestre y vienen creciendo desde noviembre de 2021, Heber aseguró que los homicidios “vienen bajando”. Aclaró que “estos seis meses subieron respecto de los seis meses anteriores”, pero “los datos anuales es que estamos 23% menos que el año pasado”.

Para Heber, “tenemos una situación de enfrentamiento que es producto de que hay menos droga y menos plata, y se disputa más el territorio”. “De ahí la violencia y el crecimiento de los asesinatos”, enfatizó. “Cuando uno tiene éxito en el combate termina generando como consecuencia esa violencia que se da en algunos lugares prodisputa del territorio”, subrayó el ministro.

El jerarca resaltó que de los homicidios 50% está vinculado a presuntos conflictos criminales, cifra que se mantiene estable a lo largo de los años. También resaltó que hay 15% de los homicidios que tienen motivo desconocido, y que también podrían ser por esta causa.

Para Heber, “la prevención es difícil porque uno no puede prever cómo se maneja comercialmente”. Reiterada la consulta sobre la prevención del delito, afirmó: “Tenemos zonas y una inteligencia que está determinando si va a haber una situación de enfrentamiento en el territorio, pero no podemos prever que mañana se baleen”. “No tenemos el sistema para prever un ataque. Tenemos la posibilidad de prever una guerra que pueda darse entre bandas producto de que desmantelamos una. Si nosotros sabemos que actúa una familia o un clan en un lugar va a haber disputa porque va a haber clientes en la zona, porque lamentablemente hay clientes que compran pasta base”, agregó. “Hay bandas que han tiroteado a gente que va a comprar pasta base, cosa que no se ha visto antes”, según Heber.

El ministro aseguró que “cada vez que cerramos una boca de pasta base, baja el delito en la zona entre 10% y 12% porque uno de los destinos de los robos es la compra de boca de pasta base”. Por eso, “estamos viendo el tapeo o desmantelamiento. Venimos trabajando muy bien en cuanto a desmantelar la red de expendio de bocas de pasta base. En esas zonas ha bajado notoriamente el delito”, enfatizó.

Los periodistas cuestionaron que esa baja no se refleja en la cantidad de homicidios, a lo que respondió que “la guerra que se vive entre ellos y que nosotros tenemos con las bandas termina siendo una guerra violenta”. Rechazó los dichos “de periodistas que hablan de Sinaloa en Uruguay”. “Es una exageración muy grande, no se puede decir que Uruguay es Sinaloa”, afirmó. En este marco, recordó el descuartizamiento en Barrio Sur y planteó que no fue un ataque planificado, sino porque “se pelearon drogados”.

“Estamos dando una batalla que antes no se daba”, aseguró el ministro, y evitó mencionar cifras futuras de descenso del delito: “Al último que dio una cifra le fue muy mal, que fue el presidente Tabaré Vázquez”, dijo. “No me puedo comprometer porque es muy variable, creo que van a bajar sustancialmente”, indicó.

Heber volvió sobre la idea de que hay un “descenso” de homicidios: “Los homicidios han bajado anualmente y subieron en el primer semestre. Aspiro a que en el segundo semestre baje el guarismo”.

“¿Cómo voy a salir de ese éxito relativo?”, dijo el ministro sobre lo que sostiene, a pesar de la suba de homicidios: “Porque los números son buenos, pero no son suficientes”. “Tenemos que seguir trabajando en esta situación de guerra al narcotráfico”, afirmó.

Una esponja “llenándose de agua”

“Todo esto es un mundo nuevo para mí”, dijo el ministro del Interior. En una entrevista anterior con Desayunos informales, en setiembre del año pasado, se había definido como una “esponja”. “Sigo siendo una esponja, me estoy llenando de agua”, afirmó.

Consultado sobre si está preparado, respondió: “Estoy. Por supuesto que sí, sobre todo por el apoyo político y tomar decisiones. ¿Qué hace un hombre político en el Ministerio del Interior? Tratar de asesorarse de la mejor manera posible y poder instrumentar políticas y respaldo político para que la Policía pueda cumplir su deber”.

En este sentido, indicó que “políticamente fuimos muy bien atendidos en la Rendición de Cuentas”. En ese sentido, destacó el aumento salarial extra para la Policía, lo que fue interpelado, porque “se pedía un aumento superior al que se le va a dar”. El ministro contestó que “se le está dando un privilegio en momentos de salida de la pandemia, que creo que lo valora toda la Policía”. “El año que viene vendrán por más”, asumió.

Se mantiene el plan de la Guardia Republicana de la anterior gestión

Heber fue consultado sobre su afirmación de que en Rivera, por ser frontera, no era conveniente instalar una base de la Guardia Republicana por el riesgo de ser atacados con el fin de robar armamento.

“Falta historia”, afirmó. “El plan de la Republicana fue hecho en la gestión de Bonomi, no en mi gestión. Es un buen plan”, indicó el ministro, y señaló que fue “una decisión de la gestión de Bonomi que no hubiera un destacamento en la frontera por el armamento”. “¿Es una decisión de ahora? No, es de siempre. ¿Es profesional? Es profesional”, subrayó. Según afirmó, “ese es el plan que se mantiene”.

Sobre el control de la frontera, dijo que está controlada porque hay “presencia” de la Guardia Republicana. “Si hubiéramos tenido una situación descontrolada” después de los ocho homicidios de enero, hubiera habido más en los meses venideros, dijo Heber. “No tenemos una situación descontrolada” y reiteró que “en las redes salió gente enmascarada que generó “pánico” y “paranoia”.

En lo que va del año hubo 14 homicidios en Rivera, ocho fueron en enero y seis en los meses posteriores. Este departamento tuvo el mayor crecimiento de homicidios en 2020 cuando pasó de siete a 16 casos: más que se duplicó la cantidad de asesinatos. En 2021 hubo un homicidio más que en 2020: se llegó a 17 casos.

“Tuvimos un pico [de homicidios] en Rivera asociada a Os Manos, que tiene facciones dentro: uno se dedica a la venta de cocaína y otro de pasta base. Eso generó una guerra entre ellos, que vinieron escapando de la Justicia brasileña y vinieron a Uruguay huyendo. Es una situación que se da en las cárceles brasileras”, justificó el ministro, que descartó que el Primer Comando Capital opere en Uruguay.

El ministro pidió que “no se comparen estos seis meses”. “Es un relativo éxito, porque siempre crecían, y ahora bajan. No bajó en el primer semestre de 2022, hay que esperar que cierre el año. En enero de 2023 vamos a tener el año cerrado”, apuntó.

¿Volvieron las carteras?

“Me lo dijeron a mí y yo lo repetí. Eso fue en una asamblea en la campaña de la LUC [ley de urgente consideración]. No me arrepiento en cuanto confío en la persona que me lo dijo”, resaltó Heber. Sobre si cree que volvieron las carteras a los barrios, respondió que “en algunos sí y en otros no”. Y afirmó que lo dijo porque en el barrio en que estaban hablando, que era Malvín Norte, “volvieron las carteras”.

“No nos quedemos con la frase, vamos a los hechos. Estábamos en campaña electoral y estábamos en Malvín Norte, donde me habían dicho eso y la gente se sentía más segura”, explicó. Aunque reconoció que a nivel de registro de delitos, “seguramente pueda haber crecimiento”; lo que pasa es que “hay una sensación de que antes se salía con una bolsita con la plata justa para el ómnibus y ahora se sale de otra manera”.