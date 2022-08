En idas y vueltas desde 2020, la propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía de reformular la conducción de la Fiscalía General de la Nación y quitarle poder al rol del fiscal de Corte para instalar un triunvirato en su lugar parece encaminarse a buen puerto, según informó este viernes El Observador.

Es que, si bien dentro de la coalición la propuesta tenía algunos apoyos, como el de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, y el senador cabildante Guillermo Domenech, es el aval -o al menos la no negativa- del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lo que hizo volver a mover la idea.

De acuerdo al proyecto de Zubía, el rol del fiscal de Corte se diluiría en un directorio compuesto por otros dos fiscales, designados por el presidente y con una venia de tres quintos por parte de la Cámara de Senadores.

A raíz de esto, el actual fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo a Telemundo que no está de acuerdo con eso, “pero es un tema del sistema político; si consideran que esa -que definitivamente no es la mejor solución- es la solución, estoy encantado. Respeto al sistema político y al otro día estaría gozando del régimen jubilatorio”. “El 16 de setiembre cumplo 47 años de ligación con Fiscalía y no tengo inconveniente: si se adopta esa medida, el 17 estaría en mi casa”, insistió.

De todas formas, sostuvo que no se “animaba” a decir “que el señor presidente dio el visto bueno”, sino que se trata de “una información de prensa”. Asimismo, aclaró que no pretende “eternizarse en el cargo”.

“Estoy cumpliendo un rol legal, como fiscal adscripto de Corte. Lo haré hasta que el sistema político esté de acuerdo o que mi salud lo permita”, sentenció Gómez, y sostuvo que “desearía a veces” que los dirigentes políticos “se enfocaran en dar más recursos a una institución absolutamente técnica que no se guía por partidismo, que respeta a los partidos, pero que no se puede guiar por una versión partidaria de los temas”.