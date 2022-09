El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió el martes a una delegación del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), quienes denunciaron vigilancias y seguimientos sin orden judicial.

Tras la reunión, el secretario general de Sifpom, Ricardo González, consideró satisfactorias las explicaciones del ministro Heber, quien se basó en el funcionamiento técnico del sistema El Guardián para negar la existencia de escuchas clandestinas.

Si bien Heber no confirmó ni desmintió que integrantes del sindicato estén siendo objeto de escuchas, aseguró que los procedimientos que realiza la Policía están dentro de la ley. “Salimos conformes, se nos explicó las garantías que da el sistema de El Guardián y que el sistema en sí no permite intervención si no hay una orden judicial o de un fiscal”, dijo González a la diaria.

La reunión fue solicitada por Sifpom luego de la denuncia realizada por el periodista Gabriel Pereyra, quien advirtió estar siendo objetivo de seguimientos policiales. “Es gravísimo, pero lamentablemente no sorprende, también nos llegaron de fuentes internas que a los dirigentes nos hacen lo mismo, recuerden que no hay un solo mando en el Ministerio [del Interior]. La discrecionalidad de jerarquías se debe controlar”, respondió González desde su cuenta de Twitter.

El lunes, el ministro recibió por este tema a una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya, a la que se le informó que una investigación administrativa concluyó sin evidencias del seguimiento. El periodista denunció que, en una reunión del 22 de setiembre en la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, se ordenó investigarlo, pero Heber asegura que ese seguimiento no se ordenó, basándose en que no consta en las actas del encuentro.