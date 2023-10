El exsenador nacionalista Gustavo Penadés cumple prisión preventiva en la Unidad 19 Florida y Carlos Tarocco, exdirector del Comcar involucrado en el caso, está en prisión preventiva en la Unidad 11 Cañitas, cárcel de Río Negro. Ambas unidades dependen del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que dirige Luis Mendoza.

En una rueda de prensa, Mendoza habló sobre ambas situaciones de reclusión. Según dijo, tienen “las condiciones que tiene cualquier interno”. El jerarca afirmó que ni Penadés ni Tarocco tienen “beneficios” en sus condiciones de reclusión. Explicó que “cumplen el mismo sistema que cualquier interno” y que, en el caso de Tarocco, “se le agregan las medidas de seguridad que tiene que tener porque el INR es responsable por las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que es un comisario que estuvo muchos años en el INR y tiene todo lo de la autoridad que tuvo en su momento y nosotros tenemos que resguardar su integridad física”. Pero aclaró: “Acá no hay privilegio ninguno, las personas tienen que ir a donde se pueden aplicar los planes de trato y tratamiento, que es lo fundamental para trabajar en la rehabilitación de las personas”. Mendoza dijo que Tarocco se encuentra en un alojamiento separado “por la única razón de proteger su integridad física”.

El director del INR desmintió haber ido a visitarlo, aunque señaló que podría hacerlo: “Parece una información totalmente falsa que sacó algún medio de prensa. Yo en esta oportunidad no fui a esa cárcel, pero no significa que en cualquier momento no vaya a ir, porque es una cárcel que depende de mí y yo soy el responsable de la reclusión de Tarocco”.

Consultado sobre si Penadés va a trabajar, como es requisito para estar en la cárcel de Florida, respondió: “En el caso de las personas que están en preventiva, tienen la opción de trabajar, y las personas penadas tienen la obligación. Pero en el caso de la Unidad 19 Florida, todos los internos tienen que trabajar. Cada módulo, de acuerdo a su figura jurídica, tiene una quinta y cada uno trabaja en la quinta”. “También el privado de libertad Penadés va a tener que trabajar porque son las condiciones para los alojados en Florida”, acotó.

Mendoza contó que Penadés está en el alojamiento de prisión preventiva, que tiene ocho lugares, pero en este momento hay sólo seis privados de libertad: “El privado de libertad Penadés y cinco más”. El director del INR explicó que el exsenador “pidió para tener un colchón y le dijo a la directora que quería [comprar] para el resto”, por lo que “la directora le dijo que en ese momento no, que tenía que hacer la solicitud como corresponde”. “Toda persona, cuando va a ingresar algo más para sus compañeros, tiene que hacer un trámite de donación”, afirmó la máxima jerarquía carcelaria.