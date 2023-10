La fiscal especializada en Delitos Económicos de 2° turno, Silvia Porteiro, investigará el acceso irregular por parte de los efectivos de Inteligencia subcomisario John Giménez y oficial principal Silcar Lara a escuchas telefónicas registradas en el sistema El Guardián, que formaban parte de una investigación que estaba realizando la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en torno al asesinato de Cecilia Fontana, madre del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Las escuchas eran parte de la Operación Navarino, que, según informó el periodista de M24 Eduardo Preve, incluían conversaciones entre policías y militares vinculadas a la causa que investiga el asesinato ocurrido el 5 de setiembre de 1978. Luego de detectar el ingreso irregular en una auditoría de rutina, el Ministerio del Interior dispuso una investigación interna para determinar las circunstancias en que se dio el ingreso al sistema, que estará a cargo del coordinador operativo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Santiago Rucci.

Desde el ministerio señalaron que, de encontrar ilegalidades en el accionar de los efectivos de Inteligencia, se procederá a “expulsarlos sin contemplaciones”.

El acceso irregular a escuchas telefónicas de la Operación Navarino ocurre a pocos días de que la jueza Silvia Urioste tomara declaración a los militares Jorge Pajarito Silveira, Ricardo Medina, Mario Frachelle, Gregorio Álvarez Nieto y los policías José Sande Lima y Enrique Navas por este caso. Además, el 30 de octubre está previsto que declare el expolicía Ricardo Zabala, el único indagado en la causa.

La investigación dio un giro en los últimos meses, tras detectar un dato en los archivos incautados en 2019 en la casa del represor José Nino Gavazzo, que fortalece la tesis de que se trató de un atentado político contra la cúpula del Partido Nacional para evitar el avance de las conversaciones entre Gregorio Álvarez y el sistema político.

“Descontrol” en el MI

El subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, destacó que en menos de 24 horas se detectó a los dos policías que copiaron las escuchas. En ese marco, Maciel explicó en una rueda de prensa que El Guardián se audita todos los días y se chequean los ingresos al sistema. “Eso permitió detectar el ingreso de un policía utilizando el código de acceso de otro funcionario para escuchar, no online, sino que accedió a archivos de audio. Eso se puso en conocimiento de la Fiscalía”, señaló Maciel, y consideró que lo que “hicieron deshonra el uniforme policial”.

Los policías en cuestión “fueron separados del cargo y están sometidos a sumario y seguramente les caiga la mayor sanción, porque es gravísimo lo que hicieron: prestar la clave, por un lado, y por otro, acceder a información a la que no debían acceder”, lamentó Maciel.

Asimismo, el jerarca resaltó que el MI tiene cerca de 33.000 funcionarios y que “no se puede enlodar a todo el MI por la corrupción, por el mal accionar de dos o cuatro funcionarios policiales. No hay justificación alguna para tal delito”. Además, remarcó que se trata de un caso que afecta “directamente” al ministro porque se trata del asesinato de su madre.

El senador frenteamplista Charles Carrera manifestó “preocupación” porque cuando se puso en marcha el sistema se “trabajó para que estas cosas no pasaran”. El exdirector general de Secretaría del MI recordó que antes de El Guardián existían 21 sistemas de interceptaciones legales y “no existía una unidad única que llevara adelante el proceso de interceptación legal”.

Así las cosas, indicó a la diaria que a partir de esta administración de gobierno “sin lugar a dudas ha existido un deterioro institucional, porque esta no es la primera denuncia de utilización del sistema El Guardián”. “Lamentablemente hay personas que han perforado el sistema, es decir, si uno tiene una manzana podrida en el cajón, eso te va a pudrir el sistema. Se repiten las denuncias, los pedidos de informe no se han contestado en tiempo y forma como se debería haber hecho, y lo que vemos es eso, que es sumamente grave, porque también eso te demuestra que hay un descontrol en el MI”, criticó.

En síntesis, Carrera planteó que “no todos los policías son malos, pero lamentablemente algunos mandos políticos nombrados por el MI han demostrado que no están a la altura del desarrollo de la tarea”.

Por su parte, Silvia Nane, también senadora del FA, recordó que no es el primer problema de seguridad informática que sufre el MI. “No me extraña que haya pasado esto. Lo que uno ve es apenas la punta del iceberg, ¿de qué otras cosas no nos estamos enterando? Esas escuchas salieron, ¿y cuántas otras no salieron? El MI no da pie con bola con la seguridad de la información”, expresó en diálogo con la diaria.

“Hay responsabilidades por todos lados, y la responsabilidad política le cabe a alguien que no tiene la capacidad para controlar lo que hacen sus subordinados o los asesores técnicos como para entender lo que sucede con las herramientas informáticas del MI”, indicó Nane, y adelantó que prevé presentar un pedido de informes al respecto y que no se descarta que este tema esté sobre la mesa el día que se interpele al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.