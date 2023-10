Se difundieron dos audios con conversaciones entre asesores de Gustavo Penadés que revelan parte de la estrategia desplegada por el exsenador del Partido Nacional, que está siendo investigada por la fiscal Alicia Ghione.

Uno de los audios, que se hizo público este miércoles en el programa La tapadita, que conduce Eduardo Preve, es una conversación entre Horacio, uno de los asesores de Penadés, y Santiago Borsari, director nacional del Ministerio de Transporte y Obras, sobre un operativo, montado por allegados y asesores de Penadés, para proteger la salida del exsenador tras declarar en la Fiscalía.

“Yo me entero por las redes. Es más: cuando Gustavo me llamó a las cinco, ni tocamos el tema. Me dijo ‘ahora me llamó Daniel preguntándome si yo voy a hablar; yo necesito estar tranquilo, no me jodan’. Yo voy a tener a Santiago, Marcelo, [inaudible] y a Jorge que van a estar ahí en la cuadra avisándonos de todos; Daniel armó lo mismo con otros compañeros. Lo que ahora hablé con Mariana, que estaba alerta de que no lo atropellen, le voy a decir a Santiago y a Marcelo, que son un poquito más grandes, para que lo acompañen a la salida al auto. Les voy a pedir que lo hagan con tranquilidad, que una cosa que sea de cuidar no quede como que sale un mafioso. El mundillo de periodistas se está portando bastante bien. No los vamos a andar acosando ni entorpeciendo. Tampoco los hagamos calentar”, expresó Borsari.

La conversación continuó sobre la forma en la que era más conveniente actuar cuando Penadés fuera a declarar. “Si se va caminando, lo van a correr y lo van a sacar y les va a hacer ver la peor cara y va a ser peor para la imagen en la televisión. Si esta loca arma un operativo, que es lo más seguro que va a hacer, no hay que darle el gusto de darle el problema. En realidad, que haga un show de esos es lo mejor que nos puede pasar porque la gente la odia a esta mujer, nos haría un tremendo favor porque opacaría todo lo de las denuncias de los demás y lo vuelve a concentrar en Romina Celeste”, evaluó Horacio.

Santiago dijo que a pedido de Penadés se reunió con una periodista que tenía información sobre un caso ocurrido en 2002, de un adolescente de 17 años al que Penadés le había ofrecido dinero a cambio de realizar actos sexuales, luego de levantarlo en la ruta que va desde Minas a Maldonado. “Te voy a decir algo que no se lo dije a él, no se lo dije a Mariana, no se lo voy a decir a nadie, pero ayer esta de la prensa [me dijo] que tienen una historia que ellos mismos la pagaron, no la van a decir que es todo igual y, por determinadas cuentas a favor que tiene Gustavo con ellos, no hicieron nada con eso, pero me la contó toda”.

En otra conversación entre Borsari y otro allegado a Penadés de nombre Mauro, el director de Transporte dijo que “la jueza y la fiscal” del caso “son una hijas de puta, porque son de esas de género y toda esa mierda”. “Pero no lo van a culpar de algo que no fue”, cuestiona su interlocutor, a lo que Borsari responde: “Lo que pasa que hay unos cuantos de los que declaran que no sabe quiénes son, sabe que no los conoce pero tiene que saberlo formalmente para poder defenderse”.