La Secretaría General de Interpol, con sede en la ciudad francesa de Lyon, informó que sólo brindará información sobre el levantamiento de la alerta roja contra Gianina García Troche a su oficina central nacional en Paraguay, algo que para el Ministerio Público paraguayo podría perjudicar la investigación.

En tanto, la directora interina de la Policía Científica y Técnica de Paraguay, Rossana Chávez, removió al director de Interpol Paraguay, Rodolfo Fernández, luego de que se constatara que de esa dependencia surgió la solicitud de levantamiento de la alerta roja contra la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Las autoridades paraguayas señalaron, en los fundamentos de la resolución, que la decisión se tomó por la “necesidad de optimizar el ejercicio de la función policial”, sin nombrar el caso Marset, por el que fueron separados del cargo, mientras dure la investigación, los 14 funcionarios que tenían acceso al sistema por el que se solicitó el levantamiento y otros tres agentes de esa dependencia policial.

En diálogo con la diaria, la fiscal de Delitos Informáticos Ruth Benítez, dijo que aún se está esperando el informe que se le solicitó en carácter urgente a la Secretaría General de Interpol para saber cómo se concretó, desde el punto de vista operativo, el levantamiento de la alerta.

Consultada sobre el anuncio de Interpol internacional de que canalizará sus comunicaciones sobre este tema a través de Interpol Paraguay, Benítez planteó que esa definición se respalda en el artículo 32 del estatuto de Interpol y aclaró que “no significa que no tendremos acceso a la información”, sino que el informe será remitido a través de su oficina.

Benítez informó que hasta ahora lo que se sabe es que la notificación roja de Gianina García Troche fue levantada el 26 de setiembre y que no hay en la jurisdicción paraguaya ningún informe que avale esa decisión.

Desde el punto de vista operativo, la Oficina Central Nacional de Interpol Paraguay no tiene posibilidades de levantar por sí sola la notificación, pero puede realizar la solicitud, con una fundamentación jurídica del motivo para que la alerta sea dada de baja desde la sede central.

Benítez agregó que hasta el momento tienen la certeza de que la solicitud partió de Paraguay e hizo hincapié en que no puede existir un levantamiento de la alerta sin la comunicación correspondiente.

Si bien Benítez dispuso una pericia sobre las unidades que utilizan el sistema informático de Interpol, la oficina paraguaya no tiene posibilidades de conocer desde qué usuario se emitió esa solicitud, información a la que sólo puede acceder la Secretaría General.

“No podemos hablar de plazos porque no está establecido, dependemos de ellos, pero si no nos contestan dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, tenemos que recurrir a otra instancia a través de una carta rogatoria, esperemos no llegar a esa instancia, pero si no nos contestan, lo tendremos que hacer”, expresó Benítez.

Según supo la diaria, el abogado de la familia de Marset, Santiago Moratorio, realizó un pedido de informes a la sede de Interpol para conocer la situación de Gianina García Troche, dado que, antes de que la alerta roja fuera levantada, la defensa de Marset había realizado varias gestiones en Lyon para concretar el levantamiento de la alerta roja.

El mismo día en que se levantó la alerta roja de García Troche, el viceministro del Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, realizó declaraciones a la prensa en las que dijo que la policía boliviana tenía información que indicaba que Marset ya no estaba con su familia, algo que se contradice con el relato del abogado Moratorio y la periodista Patricia Martín, que estuvieron con la pareja y sus cuatro hijos el 8 de noviembre.