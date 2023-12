Entre el 22 y el 25 de diciembre hubo siete crímenes que terminaron con fallecidos y ante esta situación, autoridades de la Policía brindaron una conferencia de prensa este viernes, para darle “una explicación policial” a los hechos.

La conferencia fue encabezada por el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y contó con la presencia y participación de Belén Camejo, directora de Policía Científica; Víctor María Trezza Sire, jefe de Policía de Canelones; Jhonny Diego Sosa, subdirector de la Policía Nacional; Juan Rodríguez, director de Investigaciones; y Antonio Da Silva, director de Homicidios.

“En muy corto plazo a pesar del volumen de hechos que sucedieron, la Policía Nacional tuvo gente identificada a través de elementos materiales que ha puesto a disposición de Fiscalía”, señaló Azambuya.

“Dentro de todos los hechos que hoy nos preocupan, tenemos dos casos nada más donde todavía seguimos investigando, pero la mayoría de ellos han sido todos aclarados”, complementó. “No vamos a abandonar los barrios hasta que la seguridad esté en los niveles que consideremos. No le vamos a permitir a la delincuencia que tome los lugares públicos. Hasta que no pacifiquemos los barrios no vamos a abandonar”, subrayó.

Azambuya aseguró que hay preocupación “desde el punto de vista que hemos visto que la violencia ha ido creciendo, no solamente en nuestro país, sino que es regional” y afirmó que las estrategias implementadas hasta ahora están “orientadas específicamente en tratar de minimizar ese tipo de situaciones de violencia que han sucedido”.

“Como lo hemos dicho oportunamente, la Policía Nacional va a disponer de todos sus recursos técnicos, humanos, tecnológicos y logísticos para tratar de minimizar ese tipo de situaciones”, subrayó durante su intervención.

Además, remarcó el rol del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y su presencia en “los lugares de los hechos” para “ver específicamente cómo han venido evolucionando las investigaciones en los casos de relevancia”.