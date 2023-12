El programa Santo y seña de Canal 4 emitió este domingo la segunda parte de la entrevista que le hicieron al narcotraficante Sebastián Marset y divulgó un video que él les envió por estas horas, en el que dejó en claro que su intención de negociar con la Justicia no implica la posibilidad de entregarse voluntariamente: “Nunca hablé de entregarme. Eso no está en esta negociación, nunca lo estuvo”, sentenció.

Marset aclaró que frente a un escenario de un posible acuerdo habló de su hermano, su esposa y su cuñado. “Tampoco era negociación, pedí que sean justos, pero parece que la política en todos los países hace lo que quiere y están bastante en complot contra mí”, afirmó, y criticó “esa mafia de la política”. “Búsquenme nomás, yo no voy a entregarme nunca. Tampoco me siento acorralado como dicen. Me río nada más”, aseguró luego.

El narcotraficante, que se encuentra prófugo en algún punto de Sudamérica, también sostuvo que la operación A Ultranza “es una payasada; ya lo haré saber. Le piden 22 años de pena a mi mujer. Están mal de la cabeza”. La operación A Ultranza es considerada la más grande de la historia de Paraguay contra el crimen organizado y estuvo encabezada por el fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado durante su luna de miel en Colombia.

En tono desafiante, Marset agregó: “El próximo año sabrán si soy ángel o demonio”, y en un mensaje dirigido “a la mafia de la política” señaló que no tiene “ni un poquito de miedo”. Finalmente, ironizó sobre las repercusiones de los viajes en helicóptero de la periodista que lo entrevistó, Patricia Martín, que pasaron desapercibidos por las autoridades paraguayas: “Pedirle disculpas a Paraguay [por]que salieron a volar mis helicópteros el día que vino la periodista y el abogado, y no les pedí permiso. La próxima les aviso antes”, lanzó.

Fiscal Pérez: “No existe ningún tipo de negociación, sí existió un contacto con el abogado”

Santo y seña también difundió una conversación con el fiscal Diego Pérez sobre la posibilidad de negociar con Marset para obtener una confesión o información importante vinculada a la causa que investiga la actuación del Primer Cartel Uruguayo. El fiscal criticó las declaraciones del fiscal de Corte, Juan Gómez, quien sostuvo que la Fiscalía “no negocia con narcotraficantes”, en referencia a la voluntad del narcotraficante de negociar con la Fiscalía para que sus familiares se entreguen.

“Desconozco a qué se refiere” Gómez con sus declaraciones, “porque hay cuestiones que obviamente están fuera del ámbito de negociación”, expresó Pérez, pero consideró que “si esa expresión tiene que ver con alguna indicación ante la eventualidad de que los fiscales en la causa que seguimos, y en relación a los hechos que investigamos, estemos limitados para realizar algún tipo de acuerdo, esa manifestación no corresponde”. Pérez enfatizó en que no corresponde “en caso que se haya hecho en ese sentido, como una limitante a mi actuación como fiscal”, y que de ser así “sería una invasión flagrante y manifiesta a la independencia técnica, que no vamos a aceptar”.

Pérez sostuvo que para su fiscalía “Marset era y es un objetivo, y como tal, si bien no teníamos y no tenemos elementos como para solicitar su orden de detención, sí nos interesa la posibilidad de interrogarlo, y obviamente si existe de su parte una admisión o vinculación en cuanto a los hechos, una confesión, evidentemente contrastaremos esa confesión con los elementos que ya tenemos”.

De hecho, el fiscal confirmó que si bien no lo califica como negociación, ya ha habido contactos con la defensa de Marset, dado que su fiscalía “tiene interés en la presentación de Marset en el interrogatorio”. “No existe ningún tipo de negociación, sí existió un contacto con el abogado donde se manejó esa alternativa como una cuestión eventual, no existe ningún planteo formal”, insistió.