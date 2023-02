Mediante el trabajo periodístico se ha logrado divulgar varias de las conversaciones que tenía el exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano con distintos actores de la vida política. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación para indagar si fueron funcionarios públicos quienes brindaron esa información, y según explicó este jueves el fiscal de Corte, Juan Gómez, los resultados no arrojan “ninguna situación que llame la atención”.

Gómez dijo en diálogo con radio Universal que “de pique no creo que se haya filtrado ninguna información que esté únicamente en manos de la Fiscalía” y recordó que “cuando hay indagados o formalizados cuentan con sus defensas y estas cuentan con acceso a todas las evidencias y pueden hacer uso de las evidencias”.

Según explicó, hasta que se demuestre lo contrario, él diría que toda la información que se ha divulgado integra la carpeta investigativa, y “tienen conocimiento varias personas de ese contenido”. Para Gómez, “algunos habrán hecho el uso que estimaron que deberían hacer, que no es lo conveniente, porque parecería que los chats marcan lo que es la investigación”.

El fiscal de Corte aseguró el “absoluto cuidado” que tiene la institución sobre que “no salga información que no debe salir”, pero remarcó que “no se puede controlar algo que está a disposición de varias personas”.

Gómez remarcó que sería “un delito si las filtraciones parten de un funcionario público”, pero se hicieron “las averiguaciones, que creo que ayer se puso en conocimiento de la fiscal, sobre qué personas han ingresado a las carpetas investigativas, qué días, a qué horas, y no encontramos ninguna situación que nos llame la atención”.

El fiscal también opinó sobre los últimos acontecimientos que se relacionan con el caso, incluido el hecho de que el Poder Ejecutivo determinó el cese de la cúpula de la Policía y que el exsubjefe de la Policía vaya a ser imputado este viernes. Para Gómez esto es prueba de que “el sistema está funcionando: si hay situaciones con apariencia delictiva hay que actuar, es bueno que en el país no haya preferencia si hay personas vinculadas con el círculo de poder, como integrar el Ministerio del Interior. Hay una satisfacción de que el Estado de derecho está por arriba de cualquier circunstancia. Esa es la confianza que uno tiene y la esperanza de que nos quedemos a juzgar o investigar lo que esté mal y no otra cosa”.

Gómez no cree que estén dadas las condiciones para designación como fiscal de Corte

Hace más de un año que Gómez es fiscal de Corte subrogante, porque a nivel político no hay acuerdo sobre cuál debería ser el nombre definitivo. Días atrás había expresado su añoranza por los días en que era fiscal de Homicidios y remarcado la complejidad de su cargo actual. Este jueves apuntó que desde el momento en que pasó al puesto de fiscal adjunto sabía que era “un camino sin retorno” y que había aceptado esta nueva etapa.

“No era una meta personal llegar a ocupar la Fiscalía de Corte en calidad de subrogante, simplemente pensé que sería la forma de retirarme de la actividad con la adjuntía del fiscal de Corte”, explicó, y detalló que a su entender, “si estuvieran dadas las condiciones” para que él fuera designado oficialmente en el cargo, no habría estado más de un año como subrogante.

“No es un tema que me preocupe. Cumplo con la ley y con la venia del Senado de la República, estoy en otra función, cumplo a rajatabla con la ley. Yo no hubiera previsto esto, pero hago mi mejor esfuerzo en pro de la sociedad, no estoy cumpliendo metas personales”, comentó Gómez.

Asimismo, insistió en que “ha pasado tiempo suficiente como para poder decir que no soy el candidato ni de la oposición ni del oficialismo, y eso es una extraña virtud. Yo lo tomo como eso y sigo laburando todos los días”.