La Justicia convocó para este viernes la audiencia de formalización del exsubdirector Ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel. Al ser convocado por la fiscalía como indagado en el caso Astesiano, Berriel pidió licencia en el Ministerio del Interior, a la espera del resultado de la investigación penal, pero el martes fue destituido.

Si bien el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que la decisión no está asociada al caso Astesiano, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que en el caso de Berriel la investigación penal que enfrenta el jerarca policial por su vínculo con Astesiano “fue un elemento más”.

La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, pidió la imputación de Berriel sin informar qué delitos pretende imputarle, aunque hasta el momento la investigación preliminar apuntó a recolectar evidencia sobre el delito de tráfico de influencias.

Uno de los audios entre Berriel y Astesiano que forman parte de la carpeta de investigación es el relacionado con el viaje de la expareja de Lacalle Pou Lorena Ponce de León. El 4 de julio el exjefe de seguridad presidencial le pidió información a Berriel sobre el destino de Ponce de León: “Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León. Viaja mañana a las 6 de la mañana. Donde va. Reservado Total [sic]”. Berriel le responde un minuto después: “Complicado pero veremos”. Y continuó: “Sólo sabemos que a las 5 tiene que estar aeropuerto”.

Berriel finalmente aportó la información requerida: “Viajó en el vuelo de LATAM, en el aeropuerto no tienen aún el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención [...] Por las dudas, acaba de despegar el avión, se fue 5 minutos antes de lo previsto”, escribió.

En otra de las conversaciones entre Astesiano y Berriel, el exjefe de seguridad presidencial le pide al jerarca policial información sobre la denuncia de una violación durante una fiesta del Partido Nacional, aludiendo al interés de Lacalle por conocer sobre el caso.

Berriel le envió el parte policial con los datos básicos de la denuncia: los nombres de la adolescente y de su madre, la dirección de la chacra San Francisco y el traslado al Centro Coordinado del Cerro, entre otras cosas. “Te amplío cuando tenga el resto”, agregó. “Bien, está leyendo todo”, responde Astesiano en alusión al presidente.

El exjerarca policial también es investigado por haber facilitado, a pedido de Astesiano, el traslado de un policía a la Jefatura de Policía de Rivera. Se trataba de alguien que había colaborado con el exjefe de seguridad presidencial en una denuncia contra su hijo por la compra de una moto robada. “Una pregunta, sabes que pedimos un favor por un policía que es de Rivera, está acá en comisión en Montevideo, ¿sabes si movieron algo? Hablé con Berriel, te paso, ¿me averiguas?”, escribió Astesiano al entonces subdirector de la Policía, Héctor Ferreira.

Berriel declaró ante la fiscal Fossati el 21 de diciembre, tras varias semanas en las que se negó a declarar por no tener acceso a la carpeta de investigación. Acompañado por el abogado Andrés Ojeda, Berriel defendió ante la fiscal la legitimidad de su actuación y planteó que fue el entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien le presentó a Astesiano y le dio órdenes de acceder a sus pedidos.

“Me interesa especialmente aclarar que Berriel recibió una orden directa, concreta, específica, al inicio de este gobierno, de parte del entonces ministro Jorge Larrañaga”. “[Larrañaga] le presenta a Astesiano y le dice que todo lo que pida Alejandro Astesiano es como que lo pida el propio ministro”, comentó el abogado a la salida de la audiencia.

“Si la orden del ministro es que la información se le otorgue, visto que sería para el presidente, no le corresponde a Berriel hacer valoraciones en lo que se da o no se da [...] por esa razón es que Berriel le ha enviado las cosas a Astesiano que ustedes han visto en los chats que han trascendido”, agregó Ojeda.

En esa instancia, Ojeda planteó que en la conversación entre Larrañaga y Berriel estaba presente el entonces director general del ministerio Luis Calabria; al ser consultado con la prensa, Calabria negó esa versión, considerando que es una interpretación forzada del diálogo.

“Hay que contextualizar y precisar: Astesiano iba a estar en el rol de custodia presidencial y, como es lógico, se indicó se prestara la colaboración a efectos del cumplimiento de esa función”, respondió Calabria.

Berriel ingresó a la Policía a principios de los 80 y se desempeñó en la Jefatura de Policía, siendo jefe de la Zona 3. Se retiró en 2016 y en 2020 asumió la subdirección ejecutiva de la Policía, que depende de la Dirección de la Policía Nacional.