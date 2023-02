El nuevo director de la Policía, José Manuel Azambuya, no empezó en su cargo -que asumirá el 1º de marzo- y ya está involucrado en los chats del exjefe de seguridad Alejandro Astesiano. Según informó este jueves Búsqueda, el 29 de julio del año pasado, Azambuya le entregó a Astesiano una novedad policial sobre un hecho, un documento que es reservado.

Ese día el secretario personal del presidente, Nicolás Martínez, le pidió a Astesiano que averiguara información sobre una denuncia por desacato contra un hombre que incumplió medidas cautelares, según se desprende de la carpeta investigativa que analizó el semanario. El excustodio accedió a la novedad policial y se la reenvió a Martínez, aclarando que había obtenido la información del Sistema de Gestión Policial, gracias a Azambuya.

“Nico, como vi que no había respuesta del Ministerio del Interior por el tema del loco este, lo conseguí por otro lado, ¿ta? Ahí está toda la ficha de él. Ojo si lo mostrás, ojo que está la barra de… la gota de agua que dice quién lo pasó. A vos te lo cuento en una buena: me lo pasó el jefe de Policía de Florida”, le dice Astesiano a Martínez, que responde: “No, tranqui. Queda acá”.

Azambuya fue jefe de Florida desde agosto de 2021 hasta esta semana, cuando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber lo designó nuevo director nacional de Policía, en reemplazo de Diego Fernández, que según el semanario continuará trabajando de forma honoraria como asesor del ministerio.

No es la primera vez que se sabe que las jerarquías policías le pasan documentación reservada a Astesiano. De hecho, el exsubdirector ejecutivo de la Policía Jorge Berriel fue imputado la semana pasada por la fiscal del caso, Gabriela Fossati, por tres delitos de revelación de secretos.

Gandini: “Es preocupante”

Este jueves fue consultado por esta nueva arista el senador nacionalista Jorge Gandini, quien admitió que era “preocupante”. Aseguró en diálogo con En perspectiva que mira la situación de Azambuya “con preocupación por este hecho, por eso y todo lo que puede llegar a aparecer”.

“Nosotros no tenemos esos chats que sí tienen varios medios. Uno todos los días espera a ver qué sale y con qué interpretación, y eso obliga a replegarse, entender y a veces a responder, coloca en el centro de la agenda política este asunto, desplazando otros que me parecen más relevantes”, opinó el senador.

“A mí el tema me disgusta y me preocupa, y ya sé que, más allá de que está cerrado el capítulo judicial y ha sido juzgado por el conjunto de las denuncias, va a haber repercusiones de este tipo vinculadas a Astesiano. Habrá que estar y ser justos, y no me voy a solidarizar con cosas que están mal hechas. Si fueron mal hechas, que se hagan cargo los que hicieron mal”, afirmó el senador, que reiteró que así como están planteados los hechos, “es preocupante”.