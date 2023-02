Entre las conversaciones que se publicaron de Alejandro Astesiano con distintos actores políticos están los chats con Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay. Rodríguez le pidió apoyo para coordinar una reunión tras una polémica con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el aumento salarial salarial para los policías. Por otra parte, Astesiano le confesó que Luis Lacalle Pou obligó a Luis Calabria, entonces director general de secretaría del Ministerio del Interior, a renunciar. También comentaron sobre lo “obsoleto” de la “vieja oficialidad” que dirigía la Policía y cayó esta semana, y Rodríguez le planteó al exjefe de la custodia presidencial que una policía había perdido la casa en un temporal en Mercedes y el presidente pasó a visitarla. Desde Sifpom plantearon que no hay “nada fuera de la ley ni de la ética”.

La Unión de Sindicatos Policiales (USIP) respaldó a Rodríguez, mientras que la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip) expresó que “no los representa”. El Sindicato de Policías de Maldonado, que forma parte de la USIP, se “desmarcó” del comunicado.

Rodríguez publicó en sus redes sociales un descargo sobre los trascendidos y agradeció el “apoyo” recibido. Afirmó que lo divulgado en la prensa “no dice nada nuevo” porque en diciembre ya “había anunciado que habíamos tenido contacto con el responsable de la custodia presidencial”. “Al señor Astesiano lo conocimos en una de esas reuniones en la Torre Ejecutiva que todos los sindicatos piden para plantear sus problemáticas. Allí nos contó que había sido policía y que la había pasado muy mal económica y laboralmente. Decía que eso hacía que viera como positivo que existieran sindicatos y que ‘estaba a la orden’”, señaló, y destacó que Astesiano “se mostró siempre atento a nuestros mensajes, que eran pidiendo el apoyo para actividades solidarias para afiliados o familiares en situación de vulnerabilidad”.

“No hay un solo mensaje que afecte nuestra conducta ética ni la del sindicato que representamos”, aclaró. Y subrayó que “vale destacar que, cuando teníamos estas comunicaciones, ni nosotros ni la sociedad en su conjunto teníamos conocimiento de las situaciones que hoy llevan a que el señor Astesiano se encuentre indagado por la Justicia”.

Por otra parte, afirmó que las comunicaciones que mantuvieron fueron referencias a actividades del sindicato: “Por ejemplo, solicitando una reunión urgente con el presidente por temas vinculados a la salud mental o que se apoyara la fiesta del Día del Niño y Reyes”. “Estas son las ‘fiestas’ a las que se refiere la nota: actividades donde se congregaron más de 300 niños”, dijo, e indicó que Astesiano para eso “donó refrescos y 20 juguetes”.

Por otro lado, habló sobre la comunicación en la que comentó a Astesiano que una policía había sido afectada en un temporal en Mercedes y el exjefe de la custodia presidencial fue a visitarla junto a Luis Lacalle Pou: “Quiero dejar constancia [de] que en lo referido a las comunicaciones sobre la visita del presidente a Soriano, estas se originaron cuando a través del delegado departamental de nuestro sindicato nos enteramos de la situación extrema que estaba viviendo un policía que había perdido todo durante el temporal”.

Finalmente, resaltó cuando denunciaron desde Sifpom al exjefe de la custodia presidencial. Dijo que, a pesar de que Astesiano “era un hombre que se mostraba receptivo a nuestros planteos y ahí aún no se sabían las actuales investigaciones penales que se llevan adelante por la Fiscalía, cuando perjudicó laboralmente a una policía por su maternidad, este sindicato lo denunció el 4 de octubre del 2022”.

“La comisión directiva del sindicato policial sabía y sabe cada paso que doy, pero entiendo las consecuencias de ser una persona pública. También soy consciente [de] que en esta sociedad, todavía atravesada por prejuicios políticos, culturales y de género, molesta a mucha gente que una mujer policía esté presente en el debate nacional y además no siga rebaños ideológicos”, manifestó Rodríguez, quien dijo que “de todo se saca algo bueno y los cientos de mensajes de apoyo que me llegan me hicieron emocionar mucho”, pero “no les niego que da impotencia y tristeza que te quieran ensuciar o mezclar con una causa donde una no tiene nada que ver”.