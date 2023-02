Entre las conversaciones que se publicaron de Alejandro Astesiano con distintos actores políticos, están los chats con Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo - Uruguay (Sifpom). Rodríguez le pidió apoyo para coordinar una reunión tras una polémica con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por el aumento salarial de policías. Por otra parte, Astesiano le confesó que Luis Lacalle Pou obligó a Luis Calabria, director general de secretaría del Ministerio del Interior, a renunciar. También comentaron sobre lo “obsoleto” de la “vieja oficialidad” que dirigía la Policía, y le planteó al exjefe de la custodia presidencial que una policía había perdido la casa en un temporal en Mercedes y el presidente pasó a visitarla. Desde Sifpom plantearon que no hay “nada fuera de la ley ni de la ética”.

La Unión de Sindicatos Policiales (USIP), de donde forma parte Sifpom, emitió un comunicado en el que expresa “el total apoyo y respaldo a nuestra compañera Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, e integrante referente de esta organización sindical policial, la más representativa del país”. La USIP nuclea a 16.000 afiliados sindicales de la Policía.

“Nos consta su gran trayectoria, su incansable lucha y dedicación permanente, pero por sobre todo su gran honestidad empleada en su trabajo en la defensa de los derechos de todos los trabajadores policiales”, indicaron. Y cuestionaron: “Nos preguntamos ¿cuál es la noticia sobre lo publicado?, ¿qué es lo ilegal en lo que incurrió supuestamente nuestra compañera?”.

Rechazaron “enérgicamente la innecesaria exposición y escarnio público que se ha llevado adelante contra la compañera Patricia Rodríguez, poniéndose injustamente en tela de juicio su intachable trayectoria y honestidad dentro del movimiento sindical. Tratándose cobardemente de desestabilizarla de su actual posición sindical y pública, que con mucho esfuerzo y mérito lo ha conquistado”.

Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip), antagónica a la USIP, tuvo una “reunión urgente” a partir de este tema y emitió un comunicado posterior en el que plantean que se “desmarcan” de estas acciones: “Nos desmarcamos rotundamente de las prácticas que dio a conocer el semanario Búsqueda”. “Estos hechos tan lamentables nos retrotraen a tiempos oscuros que vivió nuestra sociedad en un pasado no muy lejano, que no queremos nunca más”, indicaron.

Afirmaron que la Conasip, que cuenta con 2.000 afiliados, tiene cuatro pilares: “Principios, dignidad, ética y transparencia”, y convocaron a que los sindicatos policiales se sumen a la Conasip: “Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a toda organización sindical policial que se sume a nuestra propuesta y no permitir más que se desvirtúe la herramienta sindical. Porque, como ya hemos sostenido, nunca nos representó, no nos representan y no nos representarán jamás”.

Por otra parte, agregaron que “con esto queda de manifiesto la discriminación y persecución que sufrimos todos los integrantes de esta coordinadora, donde no se nos ha permitido participar de los distintos ámbitos de negociación donde es legítimo que estemos presentes”.

Sipolma se desmarca de comunicado de la USIP

El Sindicato de Policía de Maldonado (Sipolma), que integra la USIP, informó en una misiva que “se desmarca” del comunicado de esa agrupación porque “fue emitido por integrantes del Sifpom y no surge de una reunión de la USIP”, por lo tanto, no cuenta con “la aprobación de los sindicatos que la integran”.

Además, por esta razón, Sipolma informa que reconsiderará su continuidad en la USIP, “ya que la misma se encuentra administrada por integrantes de Sifpom y estos actúan en representación de la USIP tomando decisiones inconsultas y sin convocar a reuniones”.

Por otra parte, Sipolma critica que “no se tuvo la misma celeridad para emitir un comunicado en respaldo al presidente del PIT-CNT ante los hechos de pública notoriedad, como tampoco ejercer una férrea defensa a los compañeros de nuestro sindicato que se encuentran sumariados, separados del cargo con retención de medio sueldo, todo esto por un comunicado de prensa de nuestra asociación, en una clara violación al artículo 29 de la Constitución, coartándole la libertad de expresión y pensamiento de un sindicato”.