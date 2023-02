En el marco de la investigación sobre Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad de Presidencia, se han dado a conocer varias de las conversaciones que tenía con actores políticos y policiales. Entre ellos está la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo - Uruguay (Sifpom), Patricia Rodríguez, con quien Astesiano parecía tener un buen vínculo e intercambiaban algunos favores y opiniones, según publicó este jueves el semanario Búsqueda.

Por ejemplo, intercambiaron sobre la situación de Luis Calabria cuando en agosto de 2022 renunció a la Dirección General de Secretaria del Ministerio del Interior, tras haber utilizado el Hospital Policial para una consulta médica de carácter personal, en medio de una controversia por el uso de ese prestador de salud por parte de civiles, que involucraba a autoridades actuales y anteriores.

Según informó Búsqueda, Astesiano le dijo a Rodríguez que había estado en la reunión en que el presidente, Luis Lacalle Pou, presionó a Calabria para renunciar: “Si paa hoy estube presente con Calabria fue fuerte: onpedís la renuncia o te echo”. La presidenta del sindicato policial opinó que Calabria “era bien” y que “se preocupaba por los policías”.

También especularon sobre quién lo sucedería. Astesiano le dijo que “están viendo”. Rodríguez aventuró el nombre de Edison Casulo, asesor de Heber. El exjefe de la custodia presidencial le manifestó que era un nombre que “sonaba” pero que a Lacalle Pou no le gustaba: “Entre nos, Luis no lo quiere”, dijo, y afirmó que al presidente “no le gusta” y no era de su “agrado”. Además, dijo que les llegó el rumor de que a Casulo “los policías no le querían”. Para Rodríguez “no era una mala opción”, opinión que Astesiano dijo que trasladaría a Lacalle Pou: “Ayuda tu opinión, estoy con Luis en 30 minutos”, manifestó.

En esa conversación, Rodríguez le advirtió que “no se deje enganchar por la vieja oficialidad”, en referencia a la cúpula policial que terminó de caer esta semana. Para la presidenta del sindicato policial era fundamental “cambiar y renovar” las jerarquías policiales y calificó como “obsoletos” a Diego Fernández, director de la Policía Nacional que fue cesado este martes; y a Mario D’Elia, jefe de Policía de Montevideo, que continúa en su cargo.

Según Rodríguez, “no pueden arreglar nada en seguridad” y Astesiano coincidió con la necesidad de cambiar las jerarquías policiales: “Lo sé, pienso igual, no pueden estar ahí ninguno de los dos”.

Rodríguez enfatizó en que la dirección de la Policía “es de otra época” y que “si no cambian van a seguir mal las cifras”, además de opinar que la seguridad en Montevideo “es un desastre”. Astesiano responsabilizó al exministro del Interior Jorge Larrañaga de estos nombramientos: “Jorge la embarró ahí”.

Pedido de reunión con Lacalle Pou y otras sugerencias

En el marco de la Rendición de Cuentas, los sindicatos policiales impulsaron un reclamo salarial. Rodríguez le pidió “una reunión urgente” luego del conflicto suscitado entre los sindicatos policiales y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) a partir de dichos del ministro del Interior Luis Alberto Heber. Los sindicatos policiales denunciaron que Heber les dijo que COFE puso como “condición innegociable” que no haya aumentos diferenciales para policías ni militares. Desde COFE desmintieron “rotundamente” las acusaciones. “Necesito que le digas al presidente que es urgente reunirnos”, envió Rodríguez a Astesiano. “Si lo mando por secretaría demora y el lío es ahora”, agregó.

A los cinco días Astesiano le confirmó la reunión y se jactó de su rol en la coordinación: “Bueno, Patricia, mañana te estamos esperando ahí. Viste que es más rápido por este lado, sí, tenías razón”.

Por otra parte, en marzo de 2022 Lacalle Pou fue a Mercedes tras un intenso temporal. Rodríguez envió un mensaje al exjefe de la custodia presidencial para consultarle si estaban yendo al lugar. “Estás yendo a Soriano? Tenemos una policía con su casa comprometida por lo de ayer. Si querés les paso la dirección”. Astesiano le contestó: “Ya hablé. Pásame datos. Grado, nombre, dirección. Quien integra la familia, si tiene chicos”.

Unas horas después el exjefe de la custodia presidencial envió fotos del presidente visitando a la policía en su casa. Lo acompañó con un audio: “Ahora me preguntó si yo te había dicho que estábamos acá. Ya le dije. Se reía. Estamos a la orden, Paty”.

Las reacciones de los sindicatos

Desde Sifpom emitieron un comunicado en el que aseguran que “sólo hay un cuestionamiento posible a todo esto: ¿Cuál es la noticia?”. Indicaron que “no encontramos mérito ni sentido alguno a tal publicación, ya que en distintas oportunidades y en diferentes medios de prensa Patricia Rodríguez había manifestado que conocía a Astesiano y que generalmente cuando se solicitaba una reunión en la Torre Ejecutiva el interlocutor era Alejandro Astesiano”. Además, recordaron que lo veían como “una persona colaboradora” cada vez que “el sindicato iba a realizar alguna instancia solidaria”.

Incluso se despegan del excustodio y afirman que como sindicato acompañaron una denuncia por acoso laboral en su contra que hizo un funcionario policial socio del sindicato.

“Damos este ejemplo para plasmar la transparencia de la actuación de Patricia Rodríguez, siendo implacable a la hora de denunciar a quien sea, siempre que se haga con fundamento legal”, señalaron, y agregaron que “esto no hace más que evidenciar que nuestra presidenta está siempre presta a dar soluciones y a defender al funcionario policial”. Finalizan reivindicando el papel de Rodríguez en el sindicato y afirmando que “esto no es más que una ‘cacería de brujas’. No existiendo nada fuera de la ley ni de la ética”.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales convocó a una reunión urgente por este tema.