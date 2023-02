El día en el que se espera que el exsubjefe de la Policía Jorge Berriel sea imputado en la causa que involucra al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, se conocieron nuevos pedidos de favores entre las partes. El semanario Brecha publicó este viernes audios que dan cuenta de pedidos de acomodos en la Policía que involucran al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

El 7 de abril del año pasado Astesiano le escribió a Berriel: “¿Te acordás de este muchacho que habíamos dicho, que era nuevito todavía?”, y agregó: “Te digo la verdad, es el hijastro del mano derecha del prosecretario Ferrés, del Fata”, detalló y recordó que tiempo atrás habían hablado de que como en el balneario Cuchilla Alta “faltaba gente”, tal vez podían “hacer un traslado para ahí”, ya que el joven “era de la zona”.

“Yo te lo había pasado ya y cuando me dijistes es muy nuevito te dije ‘vamos a esperar un tiempo’, ahora te lo paso de nuevo, me lo están pidiendo de nuevo”, se escucha decir al excustodio. “A ver si podés hacerme este favor. Es enorme, así no me jode más este”, dijo Astesiano y advirtió: “Ya el prosecretario Ferrés está enterado. Te digo por si querés preguntar o algo, no pasa nada. Pero son ellos que me están mandando ahora”.

Astesiano insistió varias veces con esto antes de que Berriel le respondiera. “Si querés, me pegás un voleo en el culo y si no, nos hacés el favor”, le dijo, y ante la falta de respuesta volvió a escribir: “No me contestaste nada, ni a bañar me mandaste”. Menos de 20 segundos después, Berriel le contestó que estaba en reunión y le adelantó que lo iba a llamar. Ahí se corta la comunicación sobre el tema y no se sabe si Berriel logró habilitar el traslado a pedido de Astesiano.

Un favor que sí se cumplió está relacionado con la apertura de un boliche, en el que Astesiano iba a proporcionar el servicio de seguridad. El excustodio le pidió ayuda a Berriel para facilitar los papeles del boliche que un amigo abriría en Canelones. “Bolacero. Ya te lo gestiono”, respondió rápido Berriel, y dio aviso a Víctor Trezza, jefe de Policía de Canelones, para ver qué se podía hacer. El boliche abrió, según consigna Brecha, pero con moderado éxito, por lo que terminó sin tener el servicio de seguridad de Astesiano.

Otro favor que también se cumplió involucra a Berriel y a Héctor Ferreira, el exsubdirector administrativo de la Policía Nacional. En ese momento habían rapiñado al hijo de Astesiano en avenida Millán y Lecocq y él se había involucrado, llegando a recibir disparos en su camioneta. Les contó a los jerarcas que había pedido apoyo pero nadie había llegado.

Berriel activó rápidamente a la Policía: “Ya te mandé toda la caballería. Están próximos a llegar”, le respondió, y agregó: “Te mandamos un ejército”. Por su parte, Ferreira le espetó: “A mí no me pasaste la dirección, bolas. Se la pasaste a Berriel”, y le avisó que tres móviles estaban en camino.

Después del operativo, Astesiano agradeció a los jerarcas por la gestión y felicitó el trabajo de los policías: “Unos huevos de oro los de Zona III. Entraron y recuperaron la moto”, le dijo a Ferreira.