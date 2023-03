El programa Legítima defensa difundió este viernes tres audios de la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, que surgen de una conversación que mantuvo con un periodista, cuyo nombre no se mencionó. El conductor del programa, Leandro Grille, quien es además hijo de Alberto Grille, director de Caras y Caretas y uno de los denunciados por Fossati por difamación e injurias, explicó que su padre tenía en su poder esos audios y por eso acusó a la fiscal de actuar con cobardía.

En el primero de los audios difundidos, Fossati afirma: “Acá el tema es que surgen los nombres de todas las personas que están dirigiendo los organismos que me tienen que investigar, en realidad, quienes tienen que preocuparse por limpiar la situación o tendrían que estar preocupados por los resquicios evidentes que hay en sus instituciones, [por] lo único que se preocupan es por tratar de taparlo”.

En el siguiente audio, sostiene que alguien, cuya referencia no aparece en el audio pero que según supo la diaria se trataría del fiscal de Corte Juan Gómez, “da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía”.

En el último audio, la fiscal afirma que no está “para inmolarse a esta altura de la vida”. “Esto es una bomba de tiempo, y que quede claro que a nadie le interesa. A los que les interesa, les interesa por otros fines, no por la justicia, les interesa para sacar rédito político. A los otros no les interesa y, entonces, los que eventualmente cometieron errores, pero me tienen que auxiliar, lo que hacen es ensuciarme por atrás”.