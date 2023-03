Este miércoles de noche la fiscal Gabriela Fossati fue consultada sobre la pena que se le impuso al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, tras un acuerdo abreviado que cosechó varias críticas, así como sobre la denuncia contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en una entrevista con el programa En la mira de VTV.

Fossati contó que a partir de los cuestionamientos que recibió por el acuerdo abreviado con Astesiano –por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado–, buscó antecedentes de casos similares y no encontró “ninguna sentencia de condena que supere la que nosotros acordamos”.

“No encontré ningún juicio que se hiciera por estos delitos contra la administración pública con el régimen nuevo. En el régimen anterior [sí] había, pero con condenas muy inferiores: 22 meses, 24 meses. Por lo tanto, estoy muy contenta con la solución que hemos acordado y no se hubiera conseguido si no fuera por el trabajo de mi equipo”, consideró.

Consultada respecto de si fue una dificultad en la investigación el hecho de que hubiera jerarcas policiales directamente involucrados, reconoció que “claramente, complicó muchísimo”. En ese sentido, señaló que es necesario “repensar qué hacemos a partir de ahora con investigaciones de involucrados o amigos”, e indicó que “es claro que no se debería trabajar con las mismas instituciones que tienen funcionarios comprometidos”.

“Yo no he estado en destinos fáciles, en mis 31 años de magistrada estuve en Maldonado y Canelones, y la realidad es que estos tropezones diarios y permanentemente estar resolviendo problemas atípicos nunca me había pasado”, expresó sobre la magnitud pública que cobró la causa.

Por otra parte, en línea con afirmaciones anteriores, reiteró que los recursos de la Fiscalía son “absolutamente ajustados” y que no es posible “fabricarnos tiempos”, lo que llevó a que resolviera llevar a cabo el acuerdo abreviado, dado que un juicio oral requiere “afectar un tiempo personal muy importante, que se lo vamos a quitar a otras de las tantas investigaciones que estamos llevando adelante”.

Sin embargo, justificó la decisión en el entendido de que llevar a juicio oral a Astesiano “podría ser una manera de cosificarlo. Tenemos que ser muy respetuosos de las personas que están sometidas a procesos; hubiera sido deshumanizarlo. Astesiano es una persona que asumió su culpa y es titular de derechos humanos”, reflexionó. En cuanto a la presión social y política que tuvo por el caso, sostuvo que “no incidió para nada” en sus decisiones.

Además, indicó que las Instrucciones Generales de la Fiscalía plantean que el camino a seguir para las penas menores a seis años es el proceso abreviado y que “hay que priorizar que sea temprano el acuerdo”. “No creo que haya ningún operador jurídico que no crea que esta pena fue un exitazo del equipo”, aseguró.

Consultado sobre posibles implicaciones de altas jerarquías del gobierno, la fiscal contó que junto a su equipo hicieron una “filtración” con los nombres de las personas que trabajaban con el exjefe de seguridad de Presidencia y en el listado se incluyeron los nombres de todos los ministros, pero no hallaron información relevante. Respecto de si pueden surgir sorpresas en el caso, dijo que no cree que así sea.

Sobre la línea de investigación de los pasaportes falsos, señaló que “se está trabajando en expedientes de otros consulados”, que trascienden al de Rusia.

“Desde el año 93 no hago un pronunciamiento político”

“Yo esperaba que la respuesta y el accionamiento viniera de quien yo entiendo que tenía que venir”, dijo Fossati al ser consultada sobre la decisión de llevar a la Justicia al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; al director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y a tres usuarios de redes sociales. Dijo que la inacción de quienes, en su opinión, tenían que respaldarla –prefirió evitar dar nombres, incluso cuando se le preguntó directamente si se refería al fiscal de Corte, Juan Gómez– fue lo que la llevó a tomar esa decisión.

“Llega un momento en el cual uno tiene que definir si va a tolerar o no la falta de respeto y el agravio. Presenté cinco denuncias porque creo que exceden lo que uno tiene que tolerar”, manifestó.

En esa línea, se refirió al caso de Willian Rosa, quien recibió insultos racistas por parte de la abogada Graciela Mendoza, y lamentó que el fiscal Fernando Romano “intervino inmediatamente de oficio, y que no pasó conmigo…”. Asimismo, apuntó que cree que detrás de esa decisión “puede haber otros intereses en juego” y que influyó el hecho de que ella no integra el gremio de fiscales.

Fossati también negó mantener vínculo o simpatía alguna con el Partido Nacional: “Creo que acá están en juego otras situaciones que no partieron de mí. Siempre está aquel que se ubica en un lugar y ubica al otro del lado de enfrente. Yo desde el año 93 no hago un pronunciamiento político, no piso un solo acto político. Es más, mis hijos siempre tuvieron prohibido poner un estandarte político en mi casa o en mi auto. Quisiera saber quiénes resisten archivo desde el 93”, concluyó.