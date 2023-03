Diez de los 24 comisarios de las seccionales de Montevideo fueron relevados. Según Mario D'Elía, jefe de Policía de Montevideo, explicó que tras un análisis, los cambios fueron por la “evaluación de la gestión”, los “resultados, los “perfiles” y la “impronta personal” de cada uno. Señaló también que los movimientos “tienen relación con información y actividad criminal” y que se apunta a “mejorar” las estadísticas.

Según el Boletín de órdenes diarias del viernes pasado, al que accedió la diaria, se informó que el jefe de Policía ordenó, por resolución jefaturial, los ceses y designaciones.

De la Zona 1, que comprende el sur de la capital y tiene la menor tasa de homicidios, fueron cesados los comisarios de la Seccional 1, la 3 y la 6. En la Seccional 1 [Ciudad Vieja] fue cesada la comisaria Analía Ramírez, y fue designada como comisaria de la Seccional 25 [Bella Italia, Jardines del Hipódromo] de la Zona 3. Andrés Casaballe, comisario de la Seccional 3 [Centro] fue cesado y pasó a ser el jefe de los policías eventuales que prestan servicios en el Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia. El comisario de la Seccional 6 [Aguada, Bella Vista, Arroyo Seco, Reducto], Marcelo Fajardo, fue cesado y pasó a ser el comisario de la Seccional 22 [Melilla]. Walter Ruiz pasó a ser el comisario de la Seccional 6 y para eso fue cesado como comisario de la Seccional 23 [Paso de la Arena] de la Zona 4.

En la Zona 2, sureste montevideano, hubo dos cambios: fue cesada la comisaria de la Seccional 14 [Carrasco, Carrasco Norte], Mariana Pintado, que pasó a ser la comisaria de la Seccional 1 [Ciudad Vieja]. Su lugar en la Seccional 14 es ocupado por el comisario Javier Álvez, que fue cesado como comisario de la Seccional 25 [Bella Italia, Jardines del Hipódromo] de la Zona 3 para ocupar este cargo. Este fue el único cambio de la zona que históricamente concentra la mayor cantidad de homicidios. Tal como se mencionó anteriormente, la comisaria que estaba a cargo de Ciudad Vieja se va a ocupar ahora de esta seccional. A su vez, el otro cambio que hubo en la Zona 2 fue el del comisario Álvaro Idiarte, de la Seccional 15 [La Unión, Malvín Norte], que fue cesado y pasó a ser el jefe de la Unidad de Respuesta de Policía de Montevideo (URPM) de la Zona 4, un cargo superior al que tenía. Quien era jefe de la URPM de la Zona 4 de Montevideo, el comisario Pedro Yangurde, pasó a ser comisario de la Seccional 3 [Centro] y en la Seccional 15 asumió como comisario Luis Burgos.

La Zona 4 se ha caracterizado en los últimos meses por concentrar gran parte de los homicidios, desplazando en parte en este sentido a la Zona 3. Hubo cambios en todas las comisarias de Zona 4, menos en la Seccional 21 [Colón, Lezica], donde se mantuvo el comisario actual. La mayoría de los cambios fueron rotaciones entre los comisarios de las seccionales, también hubo un cese al que no se le asignó ningún cargo y una nueva asunción. El comisario Carlos Martínez, de la Seccional 19 [La Teja, Belvedere], fue cesado y pasó a ser comisario de la Seccional 24 [Cerro, Casabó, Santa Catalina, La Paloma]. Su lugar en la Seccional 19 lo ocupa ahora Edgar Dos Santos, que no estaba a cargo de ninguna comisaría. En la Seccional 20 [Santiago Vázquez] fue cesado Gustavo Cuello Albernaz y no fue designado en ningún cargo. La comisaria de la Seccional 22 [Melilla], Gimena Asunción, pasó a esa comisaría a la Seccional 23 [Paso de la Arena].

Ceses sin nuevos cargos

Dos de los cesados no fueron designados en ningún cargo. Se trata del comisario Juan Flores, que estaba al frente de la Comunidad Educativa Segura, y del comisario Gustavo Cuello Albernaz, que estaba a cargo de la Seccional 20 [Santiago Vázquez].

Nuevas designaciones

Como nuevas designaciones y policías que no fueron cesados de otros cargos, aparecen el comisario Edgar Dos Santos, que se hará cargo de la Seccional 19 [La Teja, Belvedere], y el comisario William Mockford, que estará al frente de la Seccional 20 [Santiago Vázquez].