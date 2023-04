Un hombre de 34 años fue asaltado el martes pasado en la Unión cuando salía de un almacén. Para robarle el celular, lo atacaron con un destornillador atravesándole la cabeza. Según informó el Ministerio del Interior, sobre las 19.30 ingresó un llamado al Servicio de Emergencias 911 en el que se informaba que había un hombre herido de lo que parecía ser un arma blanca en Joanicó y Felipe Sanguinetti.

El hombre fue trasladado al hospital Pasteur y luego derivado a Médica Uruguaya, donde tuvo muerte cerebral y terminó falleciendo este lunes, tras varios días en CTI. La Fiscalía de Homicidios de 1º turno, a cargo del fiscal Carlos Negro, investiga el caso.

Su familia pidió apoyo para dar con el responsable y exhortó a la población a aportar datos a la Policía. Su hermana publicó en sus redes sociales un mensaje en el que decía que necesitaban “de la ayuda de todos”. “Nadie nos va a devolver a nuestro hermano, pero necesitamos justicia”, manifestaron, por eso pidieron que “cualquiera que tenga un dato se agradece que se comunique con la Seccional 15 o con nosotros”.

“Nuestro hermano Damián de 34 años salió a comprar jamón para nuestra querida sobrina y jamás regresó, a la vuelta de su casa un malandro lo quiso asaltar y lo hirió gravemente, hoy está en CTI en coma, algunos medios están diciendo cualquier cosa. Dami es un padre de familia con una bondad única, trabajador como nadie, dedicado a su trabajo con más de 12 horas diarias como jefe de un supermercado, tan exigente que dejaba de reunirse con nosotros por su trabajo, dedicado 100% a su hijita de 8 años. Los que lo conocen o conocen a algunos de nosotros saben qué tipo de familia somos”, escribió.

Días después hizo otro posteo en el que planteó: “Para los que no saben, las personas que andan en situación de calle, andan con destornilladores, porque no son considerados como arma blanca”. “La Policía lo sabe, los detiene, y como no tienen armas blancas, sí destornilladores, no hacen nada”, aseguró.

“Uno de esos destornilladores tiene a mi hermano en CTI con daño irreversible esperando el desenlace que es la muerte. Llevamos 5 días y no pudimos tener novedades del caso aún”, lamentó, y afirmó que “todos saben quiénes son los que están en situación de calle en la Unión y dónde se esconden, pero no hay avances”. “Necesitamos justicia por Damián”, reclamó y agregó: “Necesitamos seguridad en la calle”.