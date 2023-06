El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, brindó una entrevista a Subrayado en un evento este domingo en la que aseguró que va “a ir a la interpelación a contestar todas las preguntas e inquietudes que tiene la oposición”.

Días atrás, en rueda de prensa, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, afirmó que Heber “es un ministro que se agotó en su propia gestión. Y un ministro que se agota, al que la gente no le cree, no debe permanecer en su cargo. No es un problema de llevarnos bien o mal con el ministro, es un problema de que ya la sociedad no le cree”.

Consultado sobre los dichos de Pereira, Heber cuestionó: “¿Antes de escucharme ya me juzgaron?”. “Sería importante que por lo menos me den la oportunidad de decir qué es lo que estoy haciendo”, expresó. “¿Quieren preguntar? Para eso es una interpelación. Y si después no les alcanza la respuesta, tienen el legítimo derecho, pero ¿antes de empezar el partido ya están diciendo que me tengo que ir? Entonces ¿para qué [la interpelación]? Presenten una moción de censura y nos ahorran diez o 12 horas de discusión”, desafío.

“Me parece que el miembro interpelante tiene otro tono. Ha hablado de algunas preocupaciones que él tiene, sobre la realidad de seguridad, que son válidas, que yo las quiero discutir con él, pero no ha dicho de antemano”, dijo sobre el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir.

Respecto a si han fallado las políticas del gobierno para mitigar los homicidios, Heber contestó: “No, no han fallado, pero no quiero adelantar la interpelación”. Sobre cómo va a responder, indicó que “voy a responder con datos; dato mata relato, eso es lo más importante: que yo pueda demostrar con los datos oficiales cómo venimos en materia de seguridad”.

“Faltan cosas”, reconoció. “Miren que no estamos hablando de que estamos en el mundo perfecto”, asumió, pero aclaró que “hay una sensación en algunos lugares de inseguridad”. “Claro que sí. Puntuales. Los queremos mostrar. Queremos que vean dónde es y por qué es”, acotó.

Ante el comentario de que sigue habiendo homicidios, Heber cuestionó: “Menos que antes, ¿no? Menos que antes. Sigue habiendo homicidios, menos que antes”.

Sobre si se siente fuerte para continuar siendo el ministro del Interior, afirmó: “Muy fuerte. Más fuerte que nunca. Más seguro que nunca y más dispuesto a dar combate a la delincuencia que nunca”.