En el marco de la campaña electoral, al igual que en la anterior, resurgió la propuesta de que los militares apoyen a la Policía en tareas de seguridad interna. Jorge Gandini, senador y precandidato blanco, fue uno de los que reimpulsó esta idea, al igual que los diputados Eduardo Lust y Gustavo Zubía.

Esta iniciativa, que ya fue rechazada a nivel nacional en un plebiscito que había impulsado el exministro del Interior Jorge Larrañaga en las últimas elecciones, fue rechazada por los sindicatos policiales, tanto en esa oportunidad como ahora, y también por las jerarquías policiales de la época y por las actuales.

En esta línea se pronuncio José Azambuya, director de la Policía Nacional, entrevistado por El Observador. La jerarquía máxima de la Policía dijo que “no es bueno que se piense desde el punto de vista profesional e institucional, que una fuerza puede suplir a la otra, por toda la dedicación que los policías le dan a su tarea y que los resultados avalan, como lo están haciendo”. Señaló que las Fuerzas Armadas ya están vinculadas con la Policía, pero la tarea policial es la de ser auxiliar de la Justicia, la de investigar, algo que los militares no pueden hacer porque no tienen la formación para hacerlo y porque la normativa no los habilita.

Para Azambuya, “es conveniente muchas veces antes de emitir opiniones o hacer reclamos, analizar realmente la situación, porque desde el punto de vista jurídico, esa situación sería exponer a los soldados para una tarea que no están formados”.

Por otra parte, entiende que la Policía ha demostrado que tienen las capacidades para sostener la situación y que en absoluto cree que haya un desborde que amerite la intervención del Ejército.