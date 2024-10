El mes pasado, Fiscalía inició una investigación tras una riña en un partido de la Primera División Amateur de fútbol entre Deportivo Italiano y Mar de Fondo. Los hechos se desencadenaron luego de que Mar de Fondo festejara un gol.

Los hinchas de Deportivo Italiano reaccionaron y los desmanes llegaron incluso a que un jugador de este equipo interrumpiera una emisión radial y rompiera equipos de un periodista. Michael Vieira, jugador de Mar de Fondo, está internado en CTI en el Hospital de Clínicas. Hubo peleas dentro de la cancha, en las tribunas y fuera del estadio.

Este miércoles se formalizó la investigación contra once jugadores. Diez de los formalizados son de Deportivo Italiano y uno de Mar de Fondo. El delito imputado es el de riña en espectáculo deportivo. A uno de los jugadores de Deportivo Italiano, además de riña en espectáculo deportivo se le tipificó un delito de violencia privada porque fue quien impidió al periodista continuar con su trabajo.

Se dispuso como medida cautelar la fijación de domicilio, la imposibilidad de salir del país y de comunicarse y acercarse a las víctimas en este caso, o sea a los otros jugadores, mientras continúa la investigación.

Por otra parte, se derivó el caso al Asociación Uruguaya de Fútbol para que sean registrados en la lista de impedidos para el ingreso a espectáculos deportivos. Allí, como sucede en todos los casos, no se afecta a la libertad de trabajo. Esto quiere decir que se permite a los futbolistas entrenar y jugar siempre que estén convocados. Si no están convocados para esa fecha, no pueden ingresar.

El caso lo empezó trabajando la fiscal Viviana Maqueira, luego pasó al fiscal Raúl Iglesias, que era quien estaba de turno. Finalmente, terminaron acordando con el fiscal Fernando Romano, que ya tenía experticia en estos temas y había intervenido en otras instancias con estos mismos cuadros.