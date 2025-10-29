La jueza en lo penal de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra la socia fundadora de Conexión Ganadera Ana Iewdiukow por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.

Olivera coincidió con el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, en cuanto a que los 13 giros enviados a España desde la cuenta de Pablo Carrasco es evidencia suficiente para comenzar una investigación por el delito de lavado, rechazando los argumentos de la defensa de Iewdiukow, que llevan adelante el abogado Jorge Barrera y Marianella Melgar, que se centró en plantear que el dinero fue utilizado por creerlo legítimo, señalando que los balances de la empresa eran positivos, en el momento en que se realizaron los giros.

Además, señalaron que de los 13 giros, seis fueron realizados a otras cuentas a España y no a la de Iewdiukow, algo que fue rechazado por el fiscal Rodríguez por considerar que Iewdiukow hizo usufructo del dinero transferido, y que ese dinero procede de Conexión Ganadera, de “inversores que, confiados y engañados, seguían entregando su capital”.

Tras la decisión de la jueza, Melgar anunció la apelación, señalando que no hay elementos nuevos que ameriten una ampliación de la formalización por la estafa concretada el 17 de julio.

La fiscalía respondió que se recepcionaron informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) posteriores a la formalización, que son la base de la evidencia para la solicitud de la ampliación de la imputación, tal como prevé el artículo 266.7 del Código de Proceso Penal.