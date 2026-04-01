Según un comunicado de prensa que emitió la Jefatura de Policía de Florida y al que accedió la diaria, la Justicia dispuso la formalización del proceso contra el conductor de la camioneta que, en la noche del lunes 30 de marzo, protagonizó un siniestro fatal próximo al kilómetro 19 de la ruta 56, en Florida, en el que fallecieron cuatro personas de un núcleo familiar, incluyendo dos menores de edad.

Tras la audiencia, que tuvo lugar en el Juzgado Letrado de Florida de 4° turno, el juez actuante le impuso medidas preventivas por un plazo total de 60 días al imputado, un hombre de 48 años que resultó con lesiones leves tras el impacto. Simultáneamente, continúa “el diligenciamiento de pruebas de la investigación en forma coordinada con la Fiscalía actuante”, consignó la misiva. Subrayado agregó que no puede salir del país y debe fijar domicilio.

Según el informe de la Dirección Nacional de Policía Caminera (DNPC), la camioneta Toyota con el hombre como único ocupante y el vehículo Volkswagen en el que se desplazaban cinco personas transitaban en el mismo sentido, de este a oeste. La pick up impactó la parte trasera del automóvil, continuó su desplazamiento sobre faja natural, derribó un alambrado e ingresó a un campo con “un recorrido mínimo de 300 metros desde el lugar del hecho hasta su detención”.

En lo que respecta al auto, cuatro personas perdieron la vida en el lugar tras ser despedidas del vehículo –un hombre de 32 años, una mujer de 28 años y dos menores de 9 y 2 años de edad–, mientras que un quinto ocupante hombre mayor de edad fue trasladado a un centro de salud y permanece internado en CTI en estado crítico. La espirometría al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo.