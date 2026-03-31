Sobre las 21.00 del lunes, dos vehículos, que circulaban en el mismo sentido, impactaron por alcance en la ruta 56, en el departamento de Florida. El siniestro ocurrió en el kilómetro 19, próximo al acceso a Parada Urioste, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera (DNPC).

De acuerdo con la reconstrucción, mientras circulaban en el mismo sentido —de este a oeste—, una camioneta con un solo integrante impactó la parte trasera de un automóvil en el que viajaba una familia de cinco personas.

La colisión le costó la vida a cuatro pasajeros que resultaron despedidos del habitáculo: un niño de dos años, una niña de nueve, una mujer de 28 y un hombre de 32 que, según presumen las autoridades, era el conductor. Por otro lado, un hombre de 42 años terminó con “lesiones de extrema entidad”, aunque fue trasladado con vida a un centro de salud.

“Todos los integrantes del automóvil conformarían un núcleo familiar”, consignó la DNPC.

En tanto, el conductor de la pick-up es un hombre de 48 años que resultó ileso y se le realizó una espirometría que arrojó resultado negativo. Agregaron que, tras la colisión, “continúa su desplazamiento sobre faja natural, derriba un alambrado e ingresa al campo con un recorrido mínimo de 300 metros desde el lugar del hecho hasta su detención”.

La ruta estuvo completamente obstruida inclusive hasta las primeras horas del martes, a la espera de que personal de Accidentología Vial de Montevideo finalice las pericias correspondientes.

El miércoles 25, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó el informe anual de seguridad vial correspondiente a 2025. Consignó que durante el año pasado hubo 471 fallecidos por siniestros a nivel nacional (+8,5% respecto a 2024); 22.482 siniestros (+4,1%) y 28.342 personas lesionadas (+3,8%).