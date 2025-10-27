Seis personas fueron condenadas mediante un proceso abreviado por participar en un plan para asaltar el Salto Polo Club, el sábado pasado, mientras se realizaba un festejo por Halloween. La fiscal de 3º Turno de Salto, Loreley Escobar, llevó adelante la investigación del caso.

Entre los condenados se encuentran el edil frenteamplista Álvaro Godoy, quien cometió un delito de asociación para delinquir y se le dispuso una pena de 12 meses de cárcel, que alternará entre prisión efectiva y libertad a prueba. Su pareja también fue condenada, pero en su caso lo fue por asociación para delinquir agravada, ya que fue la promotora del asalto, según informó Fiscalía. Se le dispuso 16 meses de prisión (10 meses de efectiva y seis de libertad a prueba).

Otra pareja, que se trasladó de Montevideo a Salto, fue condenada por asociación para delinquir. Al hombre se le dispuso 16 meses de cárcel (ocho de efectiva y ocho de libertad a prueba) y a la mujer, 10 meses de libertad a prueba. Además, el grupo estaba integrado por dos adolescentes que fueron condenados a seis meses de libertad a prueba por infracciones graves, entre ellas, delitos de asociación para delinquir, receptación y porte de arma.

El jefe de Policía de Salto, Fabián Severo, dijo en una conferencia de prensa el lunes que la investigación policial llevó aproximadamente un mes y el objetivo de los atacantes era cometer una rapiña durante la fiesta. “El móvil era una rapiña en un contexto muy vulnerable, donde se convoca a un número muy importante de personas, en su mayoría jóvenes”, señaló.

Si bien se habían vendido 3.000 entradas anticipadas, Severo puntualizó que había mucha gente que iba a comprar las entradas en la puerta, por lo que iba a haber efectivo en el local.

Asimismo, contó que los detenidos que viajaron de Montevideo tenían previsto alojarse en una vivienda en Salto, pero fueron detenidos una vez que descendieron del ómnibus. Uno de ellos tenía un arma.