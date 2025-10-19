Ivar García, alias El Colla, quien fue testaferro de Sebastián Marset y el segundo al mando de la organización criminal, denunció en un video que el narcotraficante uruguayo secuestró a su expareja y madre de su hija, así como al chofer de la mujer.

En un video dado a conocer por Unitel, García sostuvo que hacía responsable “directamente” a Marset de los hechos. “Viene amenazándome desde hace un tiempo atrás, acusándome de haber sido la persona que hablé de él, diciendo que entregue mi vida o, de lo contrario, empezaría a secuestrar a mi familia más cercana. Al mismo tiempo, quiero hacer conocer que Sebastián Marset se encuentra en Bolivia viviendo en la zona del Urubo”, que queda en Santa Cruz.

Según dijo, Marset le transmitió mediante una videollamada que estaba “bien protegido por altos mandos” de la Policía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. “Hago saber públicamente que Sebastián Marset es el único responsable si le pasa algo a la mamá de mi hija. También, al mismo tiempo, hago conocer que se encuentran involucrados altos mandos de la Policía”, reiteró.

También dijo que una de las personas que estaban en la casa de la mujer logró identificar a Marset al momento del secuestro. El medio boliviano informó que aproximadamente 15 personas irrumpieron en la casa con armas y concretaron el secuestro. En setiembre del año pasado, la Policía de Bolivia realizó un operativo en la ciudad de Santa Cruz y [allanó un hangar e incautó nueve avionetas, cuatro vehículos y otros objetos que pertenecían a Marset. El domicilio era el de García, quien había recibido varios disparos en un enfrentamiento armado horas antes del procedimiento policial.

García se encontraba en prisión domiciliaria, luego de haber sido detenido en agosto de 2023 por la Policía de Bolivia, por ser el encargado de la exportación de grandes envíos de droga a países de la región y por haber sido acusado de legitimación de ganancias ilícitas, narcotráfico y otros delitos tanto en Bolivia como en otros países.