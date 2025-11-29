A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Aduanas informó que este viernes se incautó un cargamento con “más de 7.730.000 unidades de cigarrillos de contrabando”. Se estima que la mercadería tenía un valor de 100 millones de pesos uruguayos en el mercado ilegal, por lo que se trata de “una de las mayores incautaciones de 2025 en materia de contrabando”.

En la operación, denominada “Siracusa”, también se incautaron tres vehículos –dos camiones y una camioneta– y “mercadería en infracción aduanera”. Las autoridades intervinieron de forma simultánea en Montevideo, Canelones y San José.

“La investigación, desarrollada durante varias semanas, incluyó trabajo de campo, inteligencia y análisis, reforzando el compromiso permanente de la Dirección Nacional de Aduanas en la lucha contra el contrabando”, se señala en el comunicado. También participaron en el operativo miembros de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional.

Por este caso hay cuatro personas detenidas, “algunas con antecedentes penales”, se agrega en el comunicado. Los detenidos declararán en las próximas horas en la Fiscalía de Canelones de primer turno, a cargo de la fiscal Irena Penza.

La Dirección Nacional de Aduanas marca en el comunicado que la operación Siracusa “se suma a los otros dos procedimientos realizados en la misma semana, consolidando un impacto sostenido contra redes criminales dedicadas al ingreso ilícito de cigarrillos al país”.