El gobierno liderado por Yamandú Orsi presentó este viernes de tarde una ampliación de la denuncia penal contra el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas para Uruguay. Según confirmó la diaria con fuentes del Ejecutivo, en esta oportunidad representantes del área jurídica de Presidencia presentaron el escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, a cargo de Alejandro Machado.

El gobierno incluyó en la ampliación de la denuncia un informe que realizó un notario madrileño llamado Ignacio Martínez-Gil, que da cuenta de que las copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa para avanzar en la concreción del contrato son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas por un notario.

De hecho, se señala que la firma del notario español Luis Calabuig de Leyva fue falsificada en el acta de manifestación que Cardama presentó en noviembre de 2024 ante las autoridades del ministerio, con la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce Bank, una empresa que desde el gobierno entienden que nunca existió.

La semana pasada, Orsi dijo que el gobierno no iba a “tener más remedio” que ampliar la denuncia penal y aclaró que eso no implica “atacar a nadie”. “Si a ti te aparece un documento en el que un notario español te dice 'está falsificado', y la realidad te muestra que hay cosas que no pueden avanzar así porque hay fraude o algo similar, no tenés más remedio que denunciarlo”, argumentó.