Luis Alberto Betito Suárez fue detenido este martes en un operativo antinarcótico dirigido por el fiscal especializado en Estupefacientes de tercer turno Rodrigo Morosoli, según informaron desde la Fiscalía.

La detención se realizó en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos que implicó 17 allanamientos en El Cerro, en los que fueron detenidas otras cinco personas.

En febrero, Suárez fue víctima de un ataque con arma de fuego, cuando dos personas en una moto negra, llegaron a la esquina de Berna y Egipto y le dispararon en el abdomen, cuando el Betito estaba haciendo un asado en la puerta de su casa. Suárez recibió cuatro disparos y fue traslado en taxi hasta la emergencia del Hospital del Cerro y luego al hospital Maciel, el que abandonó por su propia voluntad.

Desde su entorno atribuyen a versiones de prensa, la hipótesis de que ese ataque fue en respuesta al ataque en el Buceo, en el marco de un enfrentamiento entre los Suárez, los Fernández Albin y Los Colorados.