La Fiscalía informó este viernes que fue imputada una nueva persona en la causa que investiga el atentado que sufrió en su domicilio la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, el pasado 28 de setiembre. La persona, de 27 años, fue imputada por dos delitos de receptación agravada, con una pena de 120 días de prisión preventiva.

Según informó Telenoche, la persona fue detenida en la noche del miércoles en el barrio Malvín, mientras se trasladaba en un automóvil que había sido denunciado como robado. Por tal motivo, la Policía inició una persecución; el hombre intentó deshacerse de un celular durante la fuga.

Semanas atrás, la Justicia había imputado a otras dos personas por el ataque contra Ferrero. A uno de los detenidos se le imputaron varios delitos: asociación para delinquir, atentado agravado y estrago con prisión preventiva. Al otro detenido se le imputaron delitos de tráfico interno de armas y municiones y de receptación agravada. En total ya hay seis personas imputadas en esta causa.

El pasado jueves, en el marco del tratamiento del presupuesto quinquenal, Ferrero advirtió en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado que es necesario destinar mayores recursos para evitar que en Uruguay ocurran situaciones como las que se vivieron días atrás en Río de Janeiro, Brasil. Ante los legisladores, Ferreo dijo que el atentado que sufrió en su domicilio fue “un hecho histórico” para el país, si bien también lo calificó como “una crónica anunciada”.