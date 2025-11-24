Un policía fue asesinado en el marco de un intento de rapiña en la playa del Cerro. El efectivo policial se encontraba junto a tres personas en un auto durante la madrugada cuando fue abordado por dos personas que intentaron robarle el vehículo, según informó Telemundo.

El policía disparó y mató a uno de los atacantes e hirió al otro de gravedad. Asimismo, los atacantes dispararon y mataron al policía e hirieron de gravedad a su hermano, que se encontraba dentro del vehículo.

El Sindicato Policial Nacional emitió un comunicado en el que condenaron el hecho: “Hoy no sólo se ha apagado la vida de un funcionario policial comprometido con su servicio, sino también la de un ser humano dedicado a su familia y a sus amigos”.

“Este nuevo fallecimiento nos obliga a alzar la voz. ¿Cuántos compañeros más debemos lamentar antes de que se adopten medidas firmes, serias y contundentes frente a la delincuencia?”, indicaron.