Milagros Sánchez Capretti, una joven de 21 años que se encontraba desaparecida desde el 9 de diciembre, apareció este viernes de tarde con vida, según confirmaron fuentes de la investigación a la diaria.

El miércoles pasado, su padre había sido imputado su padre por reiterados delitos de violencia doméstica agravada y se dispuso su prisión preventiva por 120 días. El fiscal de Flagrancia de noveno turno, Fernando Romano, fue quien solicitó la formalización del proceso contra el hombre de 44 años. También solicitó una serie de diligencias que se llevaron a cabo los días previos a la instancia judicial.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a la diaria que el lunes 22 se hicieron dos allanamientos “importantes”, uno en una boca de drogas y otro en la casa del padre. Participaron más de 30 funcionarios policiales, entre ellos, integrantes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, de la Policía Científica y de la División de Personas Ausentes de la Interpol. También se desplegaron drones y se dispuso la presencia de perros de la división k9 para analizar los predios.

El martes 23, al día siguiente de los allanamientos, el fiscal Romano mantuvo una entrevista con la madre de la joven, quien pidió que se investigara si su hija estaba en una chacra en Progreso, Canelones, dado que habían vivido un tiempo en ese predio. El fiscal solicitó autorización a los dueños del terreno, quienes aceptaron que se hiciera una inspección que se extendió hasta la mañana del miércoles 24, pero Milagros no fue encontrada en esa oportunidad.

Gabriela Capretti, la madre de Milagros, convocó a una manifestación el 19 de diciembre frente a la seccional policial del Cerro y contó que Milagros se había comunicado con ella el 8 de diciembre, cuando estaba en la casa de su padre, y le había dicho que al día siguiente iría a su casa. El 11 de diciembre el padre hizo la denuncia y, posteriormente, ella hizo la ampliación de la denuncia en la seccional 24.

El día de la manifestación Capretti mantuvo una reunión con integrantes de Interpol en la seccional 18. También contó que le había llegado un mensaje por Whatsapp en el que le dijeron que Milagros estaba retenida en una boca de droga, pero después lo borraron. En diálogo con la diaria, Capretti contó que el padre de Milagros le avisó que estaba desaparecida y fue entonces que ella hizo la ampliación de la denuncia. “Salí a buscarla, llamé a los medios y mostramos otras cosas”, dijo.