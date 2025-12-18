El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, presentó la acusación contra la excorredora de bolsa Sara Goldring por un delito de apropiación indebida y el decomiso de bienes, que totalizan 21 millones de dólares, informaron El Observador y la diaria.

Goldring fue denunciada por pérdidas de 100 millones de dólares en su empresa Custodia Valores Mobiliarios y fue imputada con medidas cautelares en 2023, por el mismo delito, por el fiscal Rodríguez. A dos días de que venciera el plazo para presentar la acusación, el fiscal finalmente presentó su escrito con los fundamentos de la imputación, en el que pide una pena de penitenciaría de cuatro años. El Código del Proceso Penal prevé un plazo de 30 días a la defensa de Goldring para que presente la prueba que podrá ser incluida en el juicio oral.

Por otra parte, el tribunal del distrito de Columbia resolvió este miércoles embargar 11 cuentas de Goldring en los bancos Jefferies LCC y Morgan Stanley. Asimismo, se establece la prohibición de transferir, vender, ceder o participar de “cualquier otra forma en la enajenación de los activos incluidos mediante hipoteca, transferencia corporativa o de cualquier otra forma, sin la aprobación previa de este tribunal, previa notificación a los Estados Unidos”, se sostiene en la sentencia judicial de la corte federal en Washington DC, a la que accedió la diaria.