La denuncia fue presentada por los ediles del sector Correntada por el Cambio, opositores al intendente Wilson Ezquerra y el edil del Frente Amplio (FA) Edgardo Rodríguez, quien se sumó a la iniciativa del sector nacionalista para que se investigue la adulteración de una resolución de la junta que modificaba la forma en la que se elegía al secretario general para que pasara del oficialismo a la oposición.

La denuncia, a la que accedió la diaria, plantea que a la resolución que determinó cambios en la elección del secretario general de la Junta Departamental para que pase a ser un cargo de contralor se le agregó la orden de que fuera remitida al intendente Wilson Ezquerra, lo que en definitiva hizo que la resolución fuera vetada para que ese cargo de secretario general volviera a manos del oficialismo. Los denunciantes sostienen que ese tipo de resoluciones, que refieren a cuestiones de funcionamiento interno de la Junta Departamental, no debe pasar por la aprobación del intendente.

“El texto remitido al intendente contenía una adulteración no autorizada, fue adulterado de manera irregular e ilegítima incorporándosele una cláusula que nunca fue sometida a consideración del cuerpo ni votada en el plenario [...] esa alteración no constituye un error material ni una fórmula de estilo, fue una adulteración consciente y deliberada del texto efectivamente votada, ejecutada con la finalidad inequívoca de forzar el envío del decreto al Ejecutivo Departamental para propiciar su observación”, sostiene la denuncia.

En diálogo con la diaria el edil frenteamplista Edgardo Rodríguez señaló que definió apoyar la denuncia porque, “más allá de que se trate de una puja interna” entre sectores del Partido Nacional, la modificación del documento adulteró una resolución que el Frente Amplio había votado. Aclaró que si bien no está representando a la bancada con su firma, los ediles del FA sintonizan con los cuestionamientos realizados a la actuación de la presidencia de la junta en manos de edil del Partido Nacional Juan Francisco Eustathiou. “Es importante impedir que la junta siga siendo manejada de cualquier manera”, comentó.

En paralelo, los ediles de la oposición presentaron un recurso ante la Cámara de Diputados para que se pronuncie sobre el caso, tal como plantea el artículo 303 de la Constitución de la República, que otorga a la Junta Departamental la posibilidad de impugnar resoluciones ante la Cámara de Representantes.