El futbolista Sebastián Sosa, denunciado en una causa que investigó abuso sexual contra una joven de 24 años, fue sobreseído por la Justicia argentina por falta de evidencia, por el juez Augusto José Paz Almonacid. La fiscalía apelará la decisión.

El abogado del futbolista, Jorge Barrera, destacó la decisión del juez de la causa y dijo que la sentencia es “contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal y de la sociedad”.

“La perspectiva de género que es indispensable en el análisis de estos asuntos , no deroga ni exime las garantías individuales, el principio de igualdad ante la ley y los principios de un Estado democrático de Derecho”, agregó el abogado.

La denuncia fue presentada el 3 de marzo del pasado año, contra Sosa y otros tres futbolistas de Vélez Sarsfield, luego de un partido contra Atlético Tucumán. Los cuatro futbolistas fueron detenidos, pero Sosa salió en libertad condicional el 27 de marzo tras pagar una caución de 58.000 dólares, debido a que era investigado por una “participación secundaria” en el hecho. En la sentencia el juez absolvió a todos los denunciados.