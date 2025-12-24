Tras una investigación dirigida por el fiscal especializado en Estupefacientes de tercer turno, Rodrigo Morosoli, la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, formalizó el proceso contra tres personas en la causa que investiga la organización criminal radicada en Cerro Norte conocida como “Los Suárez”.

Según supo la diaria, una de las personas imputadas el viernes 19 es el principal colaborador de Luis Alberto Betito Suárez y tiene antecedentes por homicidio y delitos de narcotráfico. La investigación, que implicó seguimientos y análisis de las comunicaciones a partir de los celulares incautados durante los operativos de noviembre, determinó que el principal colaborador, que vivía con Suárez en la zona del Mercado Agrícola, quedó al frente del negocio luego de la detención del líder.

Las comunicaciones que permitieron la detención del principal asesor de Suárez también dieron cuenta de que la organización criminal aspiraba a incursionar en el mundo del negocio del fútbol.

Durante los allanamientos, se incautaron 900 gramos de cocaína, 200 mil pesos, un Audi y un BMW, y se detuvo a otras dos personas. Una de ellas –que integra la organización criminal– fue imputada con prisión preventiva por 180 días por un delito de depósito de estupefacientes especialmente agravado y organización de actividades del narcotráfico, al igual que su principal colaborador.

Además se dispuso la formalización del proceso contra otra persona que intentó impedir la detención, por lo que fue formalizado por un delito de atentado y lesiones personales contra un policía que participó del operativo.

Betito Suárez fue detenido el 4 de noviembre tras la operación IRO, liderada por la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas, que implicó unos 17 allanamientos, en los que se incautaron 48 celulares, 3.189 dólares, 171.310 pesos, documentos, dispositivos electrónicos, siete vehículos, armas y estupefacientes, entre ellos unos diez gramos de cocaína rosa incautada a Suárez.

La formalización del proceso contra Suárez, con 180 días de prisión preventiva, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de tercer turno. Su defensa, que lleva adelante el abogado Diego Cabrera, sostuvo que la droga que se le incautó era para consumo personal y que su cliente dejó el vínculo con la actividad delictiva. Suárez tiene 11 antecedentes penales, estaba en libertad desde febrero de 2023 y, si bien la Policía lo identificaba como el líder de Los Suárez, hasta el momento de su detención no tenía ninguna requisitoria.