Quince policías se quitaron la vida en lo que va del año, lo que implica una tasa de un 50% mayor a la tasa de suicidios del resto de la población. De los 15 casos, cuatro ocurrieron en este mes de diciembre. Si bien la atención en salud mental de los policías está en la agenda del Ministerio del Interior (MI) y en la mesa de diálogo con los sindicatos, aún faltan implementar cuestiones básicos como la presencia de un psicólogo permanente en la emergencia del Hospital Policial o la atención personalizada con un equipo de salud mental, luego de una intervención que pueda afectar anímicamente a los trabajadores de la policía, según comentó a la diaria Fernando Mederos, Secretario General del Sindicato de la Policía Nacional.

El sindicato se reunió con las autoridades del MI en varias oportunidades, se creó una Comisión de Salud Mental, y se estableció una ruta para la implementación de políticas de salud mental en 2026. Entre las medidas acordadas está la de contar con un psicólogo en la puerta del Hospital Policial-algo que ya estaba acordado pero no se está cumpliendo- y la revisión de las medidas que se toman cuando un psicólogo evalúa que el policía no puede seguir trabajando dado que implica la quita del arma y con ella una reducción de los ingresos de los trabajadores, dado que no pueden hacer el servicio 222, que realiza el 80% de los policías, y pierden el cobro de una partida prevento-represiva. Además acordaron la necesidad de ajustar protocolos en lo que refiere al regreso del trabajador al ámbito laboral, una vez que es dado de alta, dado que muchas veces quedan sin tarea hasta que una Junta Médica se expide sobre el caso.

Consultado sobre las causas del suicidio en la policía, Mederos recordó que un estudio del MI publicado en 2024 reveló que la principal causa de los suicidios de la policía estudiados entre 2019 y 2023 fue “problemas amorosos” pero advirtió la incidencia del contexto y las herramientas con las que cuenta el policía para atravesar ese tipo de crisis fuera del ámbito laboral.

“Capaz que eso es el detonante, pero sin duda es multicausal. Es estrés los eventos a los que se concurren, los horarios, hay muchas cosas que se pueden solucionar desde los mandos medios y muchas veces no se hace por falta de voluntad y eso puede conllevar problemas familiares, problemas económicos también y detona en algo puntual que puede llegar a ser algo de la pareja o algo económico pero entendemos que es multicausal”, señaló.

El estudio al que hace referencia determinó que el 33% de los suicidios en la Policía fueron por “problemas amorosos”, el 28% de los casos se desconocen los motivos, en el 11% de los casos fue por enfermedades físicas o mentales, en el 9% fue por otros motivos, en el 7% fue por problemas intrafamiliares, en el 5% de los casos fue por violencia doméstica.

Mederos se refirió también al facil acceso a un arma como uno de los elementos que inciden en la alta tasa de suicidio: “En las charlas que hemos tenido con profesionales, nos explican que son diez treinta segundos a los que la persona se le pasa por la cabeza esa situación y al tener el arma al alcance de la mano es mucho más letal que cualquier otra circunstancia en la que tiene que prever o ir a buscar un medio”.

El policía hizo hincapié en el rol de los mandos medios y la necesidad de avanzar en un trato humano que contemple las circunstancias de la vida familiar. “A veces hay compañeros que tienen la problemática de que no tienen con quién dejar a sus hijos, hemos tenido compañeros a los que les han cortado la licencia teniendo por ejemplo un viaje planificado”, señaló.

Mederos dijo que si bien la atención en salud mental ha mejorado con la creación de la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, presentada a principios de este mes, aún no se cumple con la atención en salud mental personalizada en casos de exposición a altos niveles de estrés.

“Se los llama a todos, pero entendemos que tiene que ser una consulta presencial sí o sí. En el caso de la funcionaria que se autoeliminó, los policías al otro día siguieron trabajando como si nada, y habían acudido al evento de una compañera”, señaló en referencia al suicidio de la mujer policía de 28 años que en agosto de este año se lanzó al vacío desde el balcón de un edificio en Pocitos con su hija de dos meses en brazos y planteó que lo mismo ocurrió con los policías que trabajaron en la escena del triple homicidio ocurrido en una vivienda de la localidad de 18 de mayo, en el que había víctimas desmembradas.

Según los datos relevados por el MI en 2024, el 88% de los policías que se suicidan son hombres y el 12% mujeres, cuando el 72% de los policías son varones y el 28% mujeres. La mayoría de los suicidios se dan en la franja etaria de 26 a 35 años (33%). Siguen quienes tienen entre 36 y 45 años (31%); luego, entre los 18 a los 25 años se registra el 18% de los casos y entre los 46 y 55 años, el 15% de los casos. El 3% de los suicidios fueron de policías que tenían entre 56 y 65 años.